Assessor de Virginia mostra nova casa após deixar mansão da influenciadora: 'Sonho'

O assessor e amigo próximo de Virginia Fonseca, Hebert Gomes, deixou a mansão da famosa após anos convivendo com a família dela. Nesta sexta-feira, 25, ele celebrou nas redes sociais a conquista de estar morando sozinho e compartilhou fotos de seu novo lar.

"TO MORANDO SOZINHOOOOOO!!! meu Deus que felicidade, meu coração está transbordando de felicidade. Há 2 anos atrás morar sozinho era algo tão distante da minha realidade e olha só, mais uma vez Ele me surpreendendo!", iniciou ele.

"Sempre confiei nesse versículo de Provérbio 16:3 que diz: “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”. T udo o que estou vivendo hoje é um grande sonho. E claro, não poderia deixar de expressar minha gratidão a Virginia e ao Zé Felipe que também fizeram parte pra isso tudo acontecer", complementou.

Em seguida, agradeceu o apoio de outroa amigos. "Sei posso contar e a vocês que me amam e me adoram hahaha! e vamos de saga agora do negão fazendo compras p casa, compras no mercado, cozinhando, limpando casa e lavando roupa. OBRIGADO, OBRIGADO E OBRIGADO."

Virginia explica por que assessor não morará mais com ela

Recentemente, Virginia falou sobre a decisão de Hebert Gomes de se mudar. "Nê vai fazer 28 anos e decidiu ir morar sozinho! Vai nos deixar, mas vai ser muito bom pra evolução pessoal dele, estou feliz e torcendo por ele", escreveu ao celebrar a nova fase de seu amigo.

Para quem não viu, Virginia Fonseca fez um quarto luxuoso para Hebert Gomes em sua mansão em Goiânia. O assessor ainda foi escolhido para ser o padrinho de José Leonardo.

