Elaine Mickely falou sobre sua reação ao ver o filho deixar sua casa para criar a própria família e de sua relação com a nora

O casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, com Júlia Vieira aconteceu no final de julho na Fazenda Santa Barbara localizada em Itatiba, interior de São Paulo. E a mãe do noivo falou, em entrevista ao portal GShow, sobre sua reação ao ver o filho deixar sua casa para criar a própria família e de sua relação com a nora.

"Pra mim é um prazer vê-los se realizando. A gente cria os filhos pra isso mesmo, para eles criarem asas, para voarem. E eu sempre me preparei e tive essa consciência de que estava chegando o momento dele se casar", disse Elaine.

Que completou: "Eu falo sempre que o mais importante de tudo isso é o relacionamento do casal, a força do casal. Quando o casal está junto, e eles se dão muito bem, os filhos saindo, fica mais fácil você entender e compreender. E quanto aos ciúmes, de verdade? Nunca tive. Mesmo porque a esposa é um encanto de pessoa, e não existe, de verdade, essa coisa do ciúmes. Sou uma sogra muito boazinha", detalhou.

Luigi, o filho mais novo de César Filho e Elaine Mickely, é líder, junto com sua esposa, da organização religiosa Lagoinha Alphaville. Júlia é coach e, junto com o companheiro, vende cursos online. O casal começou a namorar em junho de 2022, e em setembro de 2023, Luigi a pediu em casamento. César e Elaine também são pais de Luma, de 23 anos.

Elaine Mickely se emociona ao falar sobre o casamento do filho

Recentemente, no Instagram, a famosa postou duas fotos que tirou com o herdeiro no dia em que ele oficializou a união e abriu seu coração ao falar sobre esse momento especial na vida de Luigi. "Risos e lágrimas se misturam ao ver essas fotos… Inclusive agora, escrevendo esse texto. Misto de emoções inexplicáveis! Até me falta o ar… Um sentimento desconhecido invade e toma conta do meu coração… Algo que realmente nunca senti!", começou.

"Confesso que foi muito profundo e mais forte do que eu imaginei, mas, ainda não sei traduzir exatamente essa sensação rs… Chorei de soluçar sim e muito... Ainda choro ao relembrar tudo que vivemos… Mas é um choro repleto de GRATIDÃO, ALEGRIA, AMOR e missão cumprida! Que privilégio o nosso presenciarmos o dia 30/07 com você, Luigi, e a nossa nova filha tão amada, Julia", acrescentou.

Por fim, se declarou: "Estamos extremamente orgulhosos do grande homem que você se tornou meu filho, cheio da presença do Espírito Santo, extremamente responsável, maduro, dedicado, carinhoso, atencioso, presente e amável!!! Tão lindo ver como Deus CUIDA da sua vida em detalhes!!! Te amamos muito e infinito!!!", finalizou.