Uau! Taís Araujo impressiona ao mostrar interior de novo closet

Atualizando as redes sociais, a atriz Taís Araujo deixou os seguidores encantados ao abrir as portas de seu closet luxuoso; confira

Nesta terça-feira, 15, Taís Araújo encantou os seguidores ao abrir as portas de um cantinho pouco visto de seu lar luxuoso com Lázaro Ramos. Nas redes sociais, a estrela de Vale Tudo posou diretamente de seu closet , um espaço impecavelmente organizado onde guarda roupas, sapatos e bolsas — com destaque para as peças de grife que compõem sua coleção fashion.

O clique foi feito logo após o treino matinal da atriz, antes de dar início aos compromissos do dia. "Depois do treino, serviço", escreveu ela na publicação.

Taís e o marido, Lázaro Ramos, vivem com os filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, em um elegante apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Veja as fotos:

Taís Araujo mostra interior de closet luxuoso. Foto: Reprodução/Instagram

Taís Araujo exibe dia de treino. Foto: Reprodução/Instagram

Reflexão

Durante uma conversa com a revista Vogue, Taís Araujo compartilhou um episódio marcante envolvendo seu filho João Vicente, de 14 anos. O jovem, que curtia as férias ao lado da família, foi abordado por um segurança enquanto andava de bicicleta com um amigo em um condomínio alugado temporariamente. Ambos foram questionados se eram, de fato, moradores do local.

A situação provocou reflexões importantes dentro de casa. Fruto da relação da atriz com o ator Lázaro Ramos, João Vicente, assim como o amigo que o acompanhava, é negro. A artista ressaltou o quanto o momento evidenciou os desafios cotidianos de educar uma criança negra em contextos de privilégio.

“Minha vida é pedir que o João Vicente não saia desarrumado na rua. Estou evitando um trauma”, revelou Taís. Para ela, a orientação vai além da aparência e tem como objetivo tentar evitar episódios de discriminação, como o que enfrentaram nas férias.

Ainda segundo a atriz, o filho costuma reagir às recomendações da mãe. “Até parece. Roupa não significa nada, não determina se a pessoa é boa ou não”, ressalta o adolescente. Taís ainda disse que reconhece a lógica do filho, mas ressaltou que a vivência ainda é outra, repleta de desigualdades.

“Falei para ele que, se fosse um menino branco, de olho azul, seria diferente”, relembrou Taís, que também é mãe de Maria Antônia.

Assista ao relato na íntegra:

"Alerto o tempo inteiro. Vc não é igual ao seu amigo.Meu filho só quer andar de camisa de futebol e chinelo. Parece que tá querendo testar. É duro pq te obriga a tirar a inocência da criança.Falo pra minha filha: não deixa tocar no teu cabelo"(Taís Araújo)pic.twitter.com/rWy4PAljqW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 6, 2025

