Tem bebê chegando! Após Virginia, veja famosas que vão dar à luz em breve

Após o nascimento dos filhos de Virginia e Leandra Leal, a cegonha ainda pretende visitar mais algumas famosas este ano. Descubra quem!

Terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardonasceu neste domingo, 8, em Goiânia. Um pouco mais de um mês antes, no dia 6 de agosto, Leandra Lealdeu à luz Damião, o caçula de seu casamento comGuilherme Burgos. E a cegonha ainda pretende visitar mais algumas famosas este ano.

O portal GShow calculou a Data Provável do Parto (ou DPP) de acordo com as semanas anunciadas por elas. A atriz Sthefany Brito tem mostrado a reta final de sua gestação nas redes sociais. Casada com o empresário Igor Raschkovsky, ela já é mãe de Antonio Enrico e espera o segundo menino, o pequeno Vicenzo, previsto para até 17 de setembro.

Filha da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, Naladeve nascer até 20 de outubro.Laura Neiva e Chay Suede também estão à espera de mais um herdeiro. Eles, que já são pais de Maria, de quatro anos, e José, de dois, só descobrirão o sexo do terceiro filho no momento do parto, que deve acontecer na primeira quinzena de novembro.

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer, já são pais de Lua, de um ano, aguardam a chegada de Ravi, prevista para novembro. O bebê deve vir ao mundo até 1º de dezembro. Já Andreia Horta e Ravel Andradeestão à espera do primeiro filho. Ela está com 7 meses de gestação e deve pegar o herdeiro no colo pela primeria vez até o fim de novembro.

Jade Magalhães e Luan Santana também serão pais. A influenciadora está no sexto mês de gestação e o primeiro filho do casal está previsto para nascer em dezembro. Enquanto que Duda Reisdeve dar as boas vindas à filhaAurora até a primeira semana de janeiro. O herdeiro de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargodeve nascer até a segunda semana de janeiro de 2025.