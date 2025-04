BBB 25: Após flertes, Maike e Renata se beijam durante festa

Aconteceu! Após muita insistência, Maike e Renata se beijaram na madrugada deste domingo, 6, durante a festa do BBB 25; veja o vídeo!

Depois de muitos flertes, Maike conseguiu beijar Renata. O beijo entre os dois aconteceu na madrugada deste domingo, 6, durante a festa do BBB 25, ao som da música 'Medo Bobo', de Maiara e Maraisa.

Os outros participantes do reality show assistem à cena e escondem a surpresa com o momento. Após o beijo, o representante comercial quis saber se a bailarina estava arrependida. A sister, então, foi sincera: "Não, só o Brasil vendo, minha mãe", afirmou.

Em seguida, Maike elogia Renata. "Você beija bem, hein!?", afirmou ele, dando mais um beijo na cearense. Em outro momento da festa, ele falou sobre ter conseguido beijar a sister. "Você viu que eu sou bom de resistência, né!? Aguento bem", comentou. "Me venceu todas às vezes. [...] Literalmente", respondeu Renata. "Venço pelo cansaço", completou o nadador, antes de beijar a bailarina mais uma vez.

O brother já estava flertando com a sister há vários dias. Mais cedo na festa, ele estava usando a máquina e fisgar pelúcias, quando disparou para a sister: "Se eu pegar, eu ganho um beijo", disse ele. Já na madrugada do último sábado, 5, ele chegou a brincar que estava em uma prova de resistência. "O outro você deixa na prova de resistência mais longa do Big Brother", disparou ele. Renata achou que ele estava falando sobre uma dinâmica do jogo. Maike negou. "Eu vou sair e ela não vai acabar", comentou ele, fazendo a cearense entender que estava falando sobre ela não ter ficado com ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Eva, do BBB 25, opina sobre possível romance de Renata e Maike

Eva, que está fora do BBB 25 há pouco menos de uma semana, esteve na Ilha de CARAS e contou um pouco sobre sua experiência no reality show da TV Globo. Durante sua passagem no local, a ex-sister abriu o jogo e opinou sobre o possível romance entre Renata e Maike. O brother, que se envolveu com Giovanna Jacobina - irmã de Gracyanne Barbosa - no início do confinamento, já demonstrou interesse em Renata e até chegou a flertar com a sister nos últimos dias.

Questionada sobre a relação da amiga com o ex-colega, Eva abriu o coração e revelou se existe a possibilidade dos confinados engatarem um romance dentro da atração. "Eu acho que não. Acho que se ela quisesse viver [o romance], ela já teria se envolvido", declarou. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: João Pedro desabafa ao enfrentar paredão pela primeira vez