Médico analisa próximos passos de Carol Ribeiro com diagnóstico sem cura: 'Muito delicado'

Há uma semana,Carol Ribeirochamou a atenção dos fãs ao confirmar que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A ex-apresentadora da MTV acreditava que estava apenas na menopausa, quando, na verdade, os sintomas da doença que afeta o sistema nervoso central já estavam aparecendo. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica mais detalhes de como será o futuro da vida pessoal e profissional dela com a doença neurológica sem cura.

"O momento do pós-diagnóstico é muito delicado, pois, como a maioria dos pacientes são jovens, muitas vezes a esclerose múltipla é a primeira doença importante que terão contato na vida e a correta orientação e cuidado multiprofissional é muito importante, principalmente com os aspectos psicológicos", explica.

"Depois, de acordo com os achados de exames e até programação de maternidade, principalmente para as mulheres, se faz a escolha do tratamento dentre as opções disponíveis, de acordo com a agressividade da doença, respeitando critérios médicos e, em conjunto com a/o paciente, é escolhido o tratamento", acrescenta.

Além disso, o neurologista destaca que os pacientes devem ter acompanhamento médico durante todo o processo, principalmente para entenderem como a doença afeta em cada caso: "O neurologista deve ser mais frequente para ajustar o tratamento a essa evolução particular de cada caso".

"Sempre orientamos aos pacientes que tentem levar a vida o mais normalmente possível se fazendo adaptações no tratamento para atender a maternidade e sequelas que o paciente pode apresentar", finaliza.

ESCLEROSE MÚLTIPLA

"A esclerose múltipla é uma doença autoimune e desmielinizante do sistema nervoso central que, na maioria dos casos, apresenta eventos os quais chamamos de surtos, que podem virtualmente ser qualquer sintoma do sistema nervoso central. Mais comumente visuais, motores (fraquezas) sensitivos como formigamentos, alterações visuais (embaçamento visual ), perda de equilíbrio, entre outros. Os sintomas duram continuamente no mínimo 24 horas (...) A doença é mais comum no adulto jovem, mas também pode ocorrer na infância e em pacientes mais velhos em menor probabilidade", diz. Continue lendo aqui!

