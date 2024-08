Duda Reis se derrete ao falar de gestação e casamento: 'Abençoada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora Duda Reis abre o coração ao falar de sua primeira gestação e reforça parceria com seu marido, Du Nunes

A influenciadora Duda Reis (23) está em uma fase muito especial de sua vida e aguarda o nascimento de sua primeira filha, a criança a caminho é fruto do seu casamento com Du Nunes (32), sendo essa a realização de um sonho do casal. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista se derrete ao falar de gestação e reforça parceria com seu marido: "Abençoada".

A atriz e modelo parou a internet ao anunciar sua gravidez no mês de julho, ela espera uma menina que vai se chamar Aurora, o nome significa "o nascer do sol", "o raiar do dia", “amanhecer”, “a que nasce do oriente” ou “aquela que brilha como o ouro”. Duda Reis revela que pressentia que seria uma garota, mas o momento do chá revelação foi especial demais ao ter essa confirmação.

"Foi inesquecível! Foi um dia cheio de amor, alegria e muita emoção. Confesso que sempre tive um palpite de que seria uma menina, eu sentia que seria, mas a confirmação foi um dos momentos mais especiais da minha vida. A energia estava incrível, e ter nossos amigos e familiares por perto tornou tudo ainda mais significativo", declara.

A influenciadora digital também menciona sua paixão pelo marido, com quem está compartilhando esse momento tão especial. Duda Reis abre o coração e reforça que sua relação com Du é de muita parceria e apoio.

"É baseada em muito amor, respeito e companheirismo. Somos melhores amigos! Nós nos entendemos muito bem, e acho que isso transparece nas redes sociais. Nós sabemos conversar, nos apoiar e crescer juntos. O Eduardo é mais do que eu pedi para Deus, sinto que sou muito abençoada por tê-lo como meu marido", confessa.

'SENSAÇÃO INDESCRITÍVEL'

Duda nunca escondeu de ninguém que sempre teve o sonho de ter um filho, a maternidade chegou e ela está radiante com essa nova fase de sua vida: "Esse momento é simplesmente mágico! Ser mãe sempre foi um sonho meu, e viver isso agora é uma sensação indescritível".

"Eu me sinto tão abençoada por poder vivenciar cada detalhe dessa jornada, desde a descoberta da gravidez até os preparativos para a chegada da nossa filha. É um mix de emoções, mas garanto que estou vivendo tudo com muito amor!", finaliza Duda Reis.

