Leandro Hassum se declara ao comemorar mesversário da neta: 'Minha luz'

Leandro Hassum encantou os seguidores das redes sociais na manhã deste sábado, 5, ao compartilhar um vídeo fofo com vários momentos ao lado da neta, Aurora. A filha de Pietra Hassum e Caio Hara completou seis meses nesta última sexta-feira, 4, e o vovô curuja fez questão de comemorar a data especial.

"Ontem, dia 4, minha luz completou 6 meses. Estou longe. Faz parte, temos que seguir, mas o coração tá apertado. Faço essa postagem com os olhos cheios d’água. Te amo minha neta Aurora. E como diz essa canção que coloquei de fundo, sua mãe maravilhosa e filha tão amada Pietra Hassum, sua vó meu norte por mais de27 anos Karina Hassum e você Aurorinha. Sempre podem contar comigo para tudo", escreveu ele no começo do texto.

E completou: "Siga sorrindo e brilhando minha razão de querer ser melhor a cada dia. Te amo, amo vocês minha família. Presente que a vida me deu. To de longe, mas sempre com o coração colado em vocês. Com amor o marido, pai e vovô. Leandro."

Hassum não esconde que é um avô coruja. Na última quarta-feira, 2, ele compartilhou uma foto de Aurora usando um look todo florido e se derreteu. "Por aqui a primavera chegou. Mas essa flor não depende de estação do ano para crescer e ser a mais linda flor do jardim do meu coração. Te amo minha neta Aurora", declarou o famoso.

Leandro Hassum revela transformação após o nascimento da neta

Em entrevista à CARAS Brasil, Leandro Hassum falou sobre seu novo filme, Uma Advogada Brilhante, e abre a intimidade ao revelar transformações após o nascimento da neta.

"Eu sou avô, eu sou comediante nas horas vagas. Hoje, a minha profissão é ser avô. Melhor coisa do mundo que aconteceu na minha vida foi o nascimento da minha neta. Eu sou um avô mega babão, apaixonado por esse papel de avô que eu estou vivendo", declara.

"Eu acho que é o maior presente que eu pude ganhar na minha vida foi a chegada da Aurora. Eu estou aqui trabalhando, a gente tem que trabalhar, tem que fazer filme, eu amo que eu faço no meu trabalho, mas doido para voltar para casa, para abraçar a minha família e para estar perto da minha neta, porque eu quero que ela fale primeiro vovô do que mamãe", finaliza. Saiba mais!

