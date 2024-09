Viih Tube choca ao surgir coberta apenas por 'sol' e 'lua' em ensaio gestante

Autêntica, Viih Tube choca ao se cobrir com formatos de 'sol' e 'lua', nome de seus filhos, em ensaio de sua segunda gestação; veja

Grávida pela segunda vez, a influenciadora e empresária Viih Tube fez um ensaio gestante deslumbrante para registrar o momento especial que está vivendo. Esperando primeiro menino com Eliezer, o pequeno Ravi, nome que significa sol, a famosa fez fotos usando os formatos do astro e da lua, nome de sua primogênita, a pequena Lua, de um ano.

Coberta com os itens brilhantes, a ex-BBB exibiu seu barrigão e encantou ao surgir plena nos registros. Viih Tube então falou sobre não ver a hora de dar à luz seu caçulinha e conhecê-lo. Aos 24 anos, a mamãe esbanjou beleza e recebeu elogios.

"Meu sol! Estou tão ansiosa pra te conhecer", escreveu na legenda. Nos comentários, a influenciadora recebeu elogios. "Que perfeição", exclamaram. "Que linda", admiraram outros.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, em seu aniversário, Viih Tube foi pedida em casamento com aliança por Eliezer. Até então, eles eram casados somente no papel e não usavam o acessório no dedo. Ela ficou muito emocionada com a atitude do amado.

Viih Tube admite ter 'perdido a vontade de engravidar' após segunda gestação

Após o nascimento de sua primeira filha, Viih Tube e Eliezer sempre falaram do desejo de aumentar ainda mais a família. No entanto, em seu novo livro 'Tô Grávida! O Que a Gente Faz Agora?', a influenciadora digital revelou que está reconsiderando a ideia. Ela contou que 'perdeu a vontade de engravidar' durante a gestação do segundo herdeiro, Ravi.

Viih, que recentemente realizou um evento para o lançamento oficial do seu livro, já teve alguns trechos divulgados. Segundo a CNN, em um dos capítulos, a influenciadora reflete sobre as complicações que enfrentou durante a gestação do segundo filho, Ravi. Ela revelou que sofreu um descolamento de placenta, o que a obrigou a ficar em repouso.

“Agora, em razão dos descolamentos e pelo fato de estar muito tempo de repouso, fiquei com um pouco de receio de gerar um terceiro filho”, Viih relata ao comparar a chegada de Lua di Felice de Ravi e admite que “perdeu a vontade de ficar grávida novamente” após as complicações. Por isso, ela acredita que sua segunda gravidez “será a última”. Saiba mais aqui.