Em seu aniversário, Virginia atende fãs mirins na mansão em Mangaratiba

A influencer Virginia Fonseca completa 26 anos neste domingo, 6, e recebeu o carinho especial de fãs que foram vê-la no condomínio onde mora, em Mangaratiba, Rio de Janeiro . Isso porque um grupo de crianças se reuniu na caçamba de uma picape e foi procurá-la pela região . A foto da empresária com os pequenos foi tirada por Pablo Diniz, pai de uma das crianças.

Em entrevista ao portal LeoDias, Diniz contou que, sempre que visitam o condomínio, as crianças pedem para procurar Virginia. Mas hoje encararam o objetivo a sério e saíram com o véiculo em busca da influencer.

Encontro

No momento do encontro, Virginia estava passeando de buggy com a família. Ao ser abordada pelos fãs mirins, ela parou pra conversar com eles, tirar fotos e agradeceu o carinho. A filha da influencer, Maria Flor, de dois anos, também apareceu na imagem no colo da mãe.

Virginia Fonseca atende fãs mirins em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, neste domingo, 6 - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia ganha homenagem em seu aniversário

A influencer Virginia Fonseca completa 26 anos neste domingo, 6 , e, nesta manhã, já foi homenagem por meio de um vídeo feito pela sua equipe, a Agência Talismã.

Para o presente especial, a equipe reuniu mensagens do marido dela, o cantor Zé Felipe; dos filhos: Maria Alice; Maria Flor e José Leonardo; de amigos e outros familiares em um vídeo emocionante.

O vídeo começa com as três crianças, depois, Zé Felipe manda uma mensagem carinhosa à ela. Na sequência aparece a mãe de Virginia, o irmão, cunhada, tia, primas, além dos sogros Leonardo e Poliana Rocha. Confira!

