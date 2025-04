Eva reage de forma surpreendente ao ver o beijo entre Renata e Maike no BBB 25

Nas redes sociais, Eva Pacheco compartilhou um vídeo mostrando o momento em que viu o beijo entre Renata e Maike na festa do BBB 25

Eva Pacheco, eliminada no 11º paredão do BBB 25, reagiu ao ver o beijo entre Maike e Renata. Os brothers se beijaram na madrugada deste domingo, 6, durante a festa do reality show.

Em seu perfil nas redes sociais, a bailarina e fisioterapeuta compartilhou um vídeo do momento em que assiste à cena pelo celular. Na gravação, a ex-sister dá risada da situação e coloca a mão no rosto. "Meu Deus, meu Deus, meu Deus", disparou.

"Tá shippando, amiga?", questionou uma pessoa que estava com a sister. Eva, então, mostrou seu apoio para Renata, com quem entrou como dupla no BBB 25. "Ahh vai, irmã, vai. Se joga", completou.

Após deixar o confinamento, Eva marcou presença na Ilha de CARAS e opinou sobre um possível romance entre Renata e Maike. O brother, vale lembrar, se envolveu com Giovanna Jacobina - irmã de Gracyanne Barbosa - no início do confinamento.

"Eu acho que não. Acho que se ela quisesse viver [o romance], ela já teria se envolvido. Ela não é muito de ficar nessa [enrolação]. Mas é uma situação totalmente nova na vida dela. Ela está presa [na casa], tem aquela pessoa que, de certa forma, ela está confiando ali. Eles trocam uma ideia de jogo. Uma aliança. Pode ser que role, mas pode ser que não. Não tem como saber, não tem como responder por ela porque é uma situação totalmente nova na vida. Mas eu acho que não", disse a ex-sister.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Pacheco (@evapachecod)

Maike e Renata se beijam na festa do BBB 25

Depois de muitos flertes, Maike conseguiu beijar Renata. O beijo entre os dois aconteceu na madrugada deste domingo, 6, durante a festa do BBB 25, ao som da música 'Medo Bobo', de Maiara e Maraisa.

Os outros participantes do reality show assistem à cena e escondem a surpresa com o momento. Após o beijo, o representante comercial quis saber se a bailarina estava arrependida. A sister, então, foi sincera: "Não, só o Brasil vendo, minha mãe", afirmou. Veja o vídeo!

