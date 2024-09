Quem é a madrinha de José Leonardo? Virginia e Zé Felipe escolheram familiar

Saiba quem são os padrinhos de José Leonardo, o terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe

Terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8, em Goiânia. E o pequeno já tem uma madrinha. Monyque Isabella, irmã do cantor e filho de Leonardo, foi a escolhida pelos papais para a função. Na noite desta segunda-feira, 9, a estudante de agronomia contou a novidade em suas redes sociais.

No Instagram, ela compartilhou algumas fotos com José Leonardo no colo e escreveu: "Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos! Te amo Josézinnn".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Monyque Costa | Agro 🌱 (@monyqueisabellacosta)

Padrinho

E o cargo de padrinho ficou para Hebert Gomes. O assessor da apresentadora, que até mora com a família na mansão em Goiânia, foi o escolhido para apadrinhar o caçula e compartilhou uma foto segurando o bebê em seus braços. Com o cabelo verde combinando com a roupa do afilhado, ele celebrou o momento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hebert Gomes (@hebertgomes)

Virginia Fonseca mostra encontro das filhas com o irmãozinho

Virginia e Zé Felipe jã são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses. O irmão das Marias veio ao mundo pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai José Felipe e ao avô, o cantor Leonardo.

E nesta segunda-feira, 9, as Marias foram até a maternidade para conhecerem o novo integrante da família. É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.