Graciele abraça nova fase após cerimônia inesperada: 'Ele não é de fazer surpresa'

Em entrevista à Revista CARAS, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo comemoram nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher

Uma cerimônia repleta de emoção, amor e alegria. Cercados pelo carinho de familiares e amigos, Zezé Di Camargo (61) e Graciele Lacerda (43) iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. À espera da pequena Clara, a primeira filha do casal, eles tinham planejado uma festa para revelação do sexo da bebê, mas a celebração acabou se transformando — para a surpresa de todos, inclusive da noiva — em um casamento. Planejada pelo

sertanejo com a ajuda da produtora de eventos Andréa Guimarães (51), a cerimônia emocionou os presentes.

“Quando nossa tentativa de querer engravidar, enfim, deu certo, a ideia de casar, que já estava

sendo planejada por nós, acabou ficando em segundo plano. Eu achava que esperaríamos o bebê nascer e crescer para poder levar as alianças. E ai o Zezé veio com essa surpresa”, entregou Graciele, ainda impactada. “Ele não é de fazer surpresa, então eu não desconfiei de nada”, emendou ela, referindo-se ao marido. “A Gra não fazia a menor ideia de que eu ia fazer isso. Eu não fiquei

nervoso para casar. Estava mais nervoso para saber o sexo do bebê”, comentou o sertanejo, entre risos.

Juntos desde 2014, eles ficaram noivos em 2021 e tentavam engravidar há quatro anos. Ao todo, foram sete tentativas de fertilização, uma vez que o cantor é vasectomizado e a gravidez não era possível por vias naturais. “A gente sempre fez as implantações com alguma esperança. Antes dessa, fiz seis

que não deram certo”, relembrou Graciele, que tem enfrentado uma gestação tranquila. “Eu ainda não

tive nada. Não sei se realmente existem desejos, mas eu tenho vontade de muita coisa. Acho que é normal”, entregou a futura mamãe.

Realizada em um sítio em Barueri, na Grande São Paulo, a cerimônia reuniu 150 convidados, que entraram na temática e utilizaram vestes em cores claras. O clima frio, que chegou a ser uma preocupação, se tornou um desafio superado. Para o grande dia, o parutilizou looks assinados pelo estilista Eduardo Amarante.

Enquanto Zezé elegeu um visual mais despojado composto por blazer e calça com tênis, Graciele estava deslumbrante com um vestido desenhado especialmente para ela, feito de crepe com modelagem assimétrica. “Ela me pediu para cuidar do visual deles e eu aceitei na hora. Durante a prova, ainda comentei que estão usando bastante esse modelo de vestido em casamentos e ela me disse que o sonho dela era casar. Hoje, ela realizou!”, contou o estilista, que ainda presenteou o casal com uma música.

Pai de três filhos, frutos de relacionamento anterior, Zezé se mostrou orgulhoso ao reunir a família. Além de sua mãe, dona Helena (80), as herdeiras Wanessa (41) e Camilla (38) prestigiaram o enlace e celebraram a chegada da irmãzinha acompanhadas de suas respectivas famílias. Enquanto Camilla estava com o marido, Leonardo Lessa, e os herdeiros, Joaquim (4) e Julia (3), Wanessa levou os filhos, João Marcus (12) e João Francisco (9), e o namorado, Dado Dolabella (44).

“Para mim foi muito importante ver minhas filhas, os meus quatro netos e meus genros nos desejando felicidades. Muitos dizem que eu abandonei minha família, mas essa é a prova de que nossa família está mais unida do que nunca”, declarou Zezé, que também é pai de Igor Camargo (29). “Eu errei! Jurava que era menino! Mas estou muito feliz. Toda vida que vem, vem para trazer renovação, amor e luz e, para mim, o mais importante é ver o meu pai feliz. Foi muito bonito participar e poder ver a emoção dos dois”, exaltou Wanessa, orgulhosa pela nova fase do pai.