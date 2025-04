Preta Gil viaja de jatinho a São Paulo para seguir tratamento de câncer

Na manhã deste domingo, 6, a cantora Preta Gil saiu do Rio de Janeiro em um jatinho equipado com UTI acompanhada da irmã, Bela Gil, e a amiga, Ju de Paulla

Na manhã deste domingo, 6, a cantora Preta Gil, de 50 anos, viajou do Rio de Janeiro a São Paulo em um jatinho equipado com UTI . Ela seguiu orientação médica e deve continuar o tratamento de câncer no Brasil, ao contrário do que ela havia declarado anteriormente. Na última semana, a artista afirmou que buscaria por um novo tratamento contra a doença no exterior.

"Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo", diz equipe de Preta à Quem. A viagem, segundo a assessoria, não tem relação com o tratamento fora do país.

Na viagem, também estavam a irmã de Preta, Bela Gil, e a amiga, Ju de Paulla. No post, a cantora usou uma recente fala de Virginia Fonseca que viralizou nas redes sociais: "Mãe pode dar beijo?".

Preta Gil viaja a São Paulo para seguir tratamento de câncer pic.twitter.com/Ux97aifCGe — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

Na última quarta-feira, 2, Preta fez exames e tomou medicações que só podem ser feitas em ambiente hospitalar pelo fato de ela ser uma paciente oncológica. Na ocasião, ela agradeceu o carinho dos amigos que a acompanham desde o começo do tratamento. "Dois anos cuidando de mim e não cansam!!! Obrigada, meus amores", escreveu nas redes sociais.

Tratamento

No domingo passado, Preta declarou no Domingão com Huck, da TV Globo, que viajaria para o exterior para continuar seu tratamento contra o câncer. "Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou. Sei que sou uma mulher privilegiada, mas se tenho a condição de ir para fora, eu vou", disse.

Na ocasião, ela disse acreditar que voltará para o Brasil curada. "Quero voltar para cá, curada, e poder retomar tudo o que amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente", contou.

Leia também: Médica explica internação da cantora Preta Gil: 'Monitoramento constante'