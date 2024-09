A cantora Iza falou sobre um desejo que teve durante a gestação de sua primeira filha, Nala, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima

A cantora Iza está com oito meses de gestação de sua primeira filha, que vai se chamar Nala, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista à Quem, a artista contou que não sentiu desejos por comidas diferentes. Contudo,logo no início da gestação, sentiu vontade de comer o bolo de chocolate da mãe, Isabel Cristina Lima.

"O único desejo que foi muito, mas muito gritante para mim - e que era uma coisa que eu queria muito resolver o quanto antes - foi o bolo de chocolate que a minha mãe faz (risos). Mas isso foi bem no início da gravidez. Agora não tenho sentido desejos em específico", detalhou.

Na reta final da gestação, ela contou que tem sentindo muita azia. "Que é uma coisa muito comum para as mamães que estão no oitavo mês e caminhando para o finalmente", falou.

No próximo dia 20 de setembro, a cantora se apresenta no Rock in Rio. E, em seu camarim, ela contou que terá comida caseira. "Geralmente, não como muito antes e nem depois de shows. Mas, como estou gravidinha, o que não vai poder faltar nesse camarim é a comida da minha casa".

E completou: "Vou levar meu arrozinho integral, salmão, feijãozinho e minhas frutas. Quero me sentir bem alimentada e com coisas que eu gosto. Além disso, toma-lhe água. Uma mulher grávida precisa muito disso".

Recentemente, Iza completou 34 anos de idade e celebrou a data com um post especial nas redes sociais. A cantora também mostrou em seu Instagram que fez um novo ensaio fotográfico para registrar o tamanho de sua barriga. Ela acaba de completar 33 semanas de gestação e comemorou as novas curvas do seu corpo em fotos com look mínimo.

Veja as fotos compartilhadas: