Iza se surpreende com evolução da filha: 'Eu aguento?'

Em suas redes sociais, Iza mostrou um momento fofíssimo da filha Nala e se surpreendeu com a evolução da bebê de apenas cinco meses

Em suas redes sociais, Izasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 4, a cantora mostrou um momento fofíssimo da filha Nala, fruto do seu relacionamento com Yuri Lima.

A artista levou a pequena ao pediatra e mostrou a bebê sentada sozinha no sofá. "Eu aguento? Essa neném sentadinha com cinco meses. Dia de pediatra", escreveu a mamãe coruja.

Na imagem, Nala surgiu de body, sandália e lacinho no cabelo, tudo na cor rosa.

Fofura

Na terça-feira, 25, Yuri Lima movimentou as redes sociais ao postar um novo vídeo ao lado da filha, Nala, de cinco meses. A pequena, fruto do relacionamento do jogador com a cantora Iza, apareceu animada, mexendo braços e pernas sem parar enquanto curtia a companhia do pai, que estava deitado ao seu lado.

"Está tendo uma guerra de mãos e pés aqui", escreveu Yuri na publicação.

Em recente entrevista à Quem, o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

Yuri Lima, que está longe dos campos após sua saída do Mirassol, contou que está aproveitando cada momento ao lado de Nala. "Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa", disse ele, por fim.

Recentemente, o jogador de futebol Yuri Lima compartilhou mais um momento especial ao lado da filha, Nala, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Na terça-feira, 18, o papai coruja encantou os seguidores ao exibir um momento de descanso ao lado da pequena.

