Bruna Biancardi revela reação ao descobrir segunda gravidez com Neymar Jr

À espera da segunda filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi contou como revelou para o jogador que estava grávida novamente

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe de mais uma menina! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital falou pela primeira vez sobre o momento em que recebeu o 'positivo' e como contou para o companheiro sobre a nova gestação.

Em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', comandado por Thaila Ayala e Julia Faria, Bruna abriu o coração e revelou sua reação após realizar o teste de gravidez. O atleta e a influencer já são pais de Mavie, de 1 ano e meio.

" Sentei no chão e chorava . Chorava de emoção, de medo, de tudo junto", disse ela em um trecho divulgado pelo 'Gshow'. De acordo com a famosa, a surpresa feita para contar a novidade para Neymar Jr foi bem simples.

"De noite, eu só pensei… Eu escrevi em um bodyzinho da Mavie assim: ' Oi, papai. Nossa família aumentou' ", recordou a influenciadora digital. Vale lembrar que o casal revelou publicamente a gravidez da herdeira caçula no dia 25 de dezembro de 2024.

Além da participação de Bruna Biancardi, o podcast também contará com a presença de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, que está grávida da primeira filha do casal. O episódio completo do programa 'Mil e Uma Tretas', que estreia sua quinta temporada, será disponibilizado ao público na próxima segunda-feira, 7.

Detalhe em novas fotos de Neymar Jr e Bruna Biancardi chama atenção

O jogador de futebol Neymar Jr e a companheira, Bruna Biancardi, despertaram a curiosidade do público na noite de segunda-feira, 31, após compartilharem nas redes sociais algumas fotos novas. Isso porque, nos cliques, o casal aparece usando um anel semelhante a uma aliança prateada .

Apesar de terem se reconciliado há pouco menos de um ano, Neymar e Bruna Biancardi, até então, não usavam anel de compromisso. O detalhe chamou atenção logo após a influenciadora digital publicar em seu perfil um registro usando o suposto acessório de compromisso no dedo.

O atleta do Santos, por sua vez, compartilhou uma sequência de fotos na academia e, em uma das imagens, é possível notar em seu dedo o anel bastante parecido com o que Bruna Biancardi foi clicada; confira detalhes!

