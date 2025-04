Virginia ganha vídeo emocionante em homenagem aos seus 26 anos

A equipe da influencer Virginia Fonseca reúne o marido, o cantor Zé Felipe; os filhos dela; amigos e outros familiares para parabenizá-la neste domingo, 6

A influencer Virginia Fonseca completa 26 anos neste domingo, 6 , e, nesta manhã, ganhou uma homenagem da Agênica Talismã . Isso porque a equipe reuniu mensagens do marido dela, o cantor Zé Felipe; dos filhos: Maria Alice; Maria Flor e José Leonardo; de amigos e outros familiares em um vídeo emocionante.

O vídeo começa com as três crianças, depois, Zé Felipe manda uma mensagem carinhosa à ela. Na sequência aparece a mãe de Virginia, o irmão, cunhada, tia, primas, além dos sogros Leonardo e Poliana Rocha.

Amigos próximos como Lucas Guedez, Rodolpho Rodrigo, TomTom Fonseca, Hebert Gomes, Maressa Lopes, João Victor e Duda Freire também mandaram mensagens à ela. A homenagem também contou com João Mesquita, diretor do programa Sabadou, no SBT, e os sócios dela, Samara e Thiago.

Na legenda da publicação, a equipe declarou:

“Virginia é real. Ela é mãe, empresária, esposa, filha, apresentadora, amiga. É forte e sensível. É mulher, é gente. Ela inspira justamente por não fingir ser o que não é — e, em um mundo onde muitos tentam se encaixar em opiniões alheias, ser autêntica se tornou o seu maior poder”, começou.

“Hoje, celebramos tudo o que você representa. Nós, da Talismã Digital e da Central da Virginia, desejamos a você um novo ciclo repleto de saúde, amor, luz e prosperidade. Que cada passo seu continue sendo guiado pela sua essência e iluminado por tudo o que você já conquistou — com garra, fé e coração. Receba essa homenagem com todo o nosso carinho, admiração e gratidão”, encerrou.

Virginia Fonseca posa com bolo em fotos de pré-aniversário

Na tarde deste sábado, 5, Virginia publicou, por meio de seu perfil no Instagram, uma série de fotos de seu pré-aniversário. Para a ocasião, a empresária surgiu usando um maiô verde fluorescente com um bolo verde e fez registros conceituais.

"Últimas fotos com 25 anos!!! Me sinto preparada para esse novo ciclo! Pode vir com tudooooo, 2.6, e que Deus abençoe sempre", escreveu na legenda da publicação. Confira!

