Bruna Biancardi encanta ao mostrar 'bagunça' de Mavie e fotos com Neymar na praia

A influencer Bruna Biancardi reúne fotos de sua filha mais velha, Mavie, no balé, passeio em família com o futebolista Neymar Jr. e da barriga da segunda gravidez

A influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, reuniu, neste domingo, 6, uma série de fotos tiradas nos últimos dias com a filha Mavie, de um ano e cinco meses, e o jogador de futebol Neymar Jr . Ela. que está à espera Mel, a sua segunda filha com o atleta, exibe a barriga de gravidez e também compartilhou, por meio de seu perfil no Instagram, um registro da família na praia.

"Dumpzinho do que já passou e do que vem por aí", escreveu na legenda da publicação.

Nas imagens, Mavie teve dias agitados que contaram com piquenique, balé, diversão com seus cachorrinhos, docinho, momento em família, fez muita bagunça ao mexer com tinta e também relaxou com sua mamadeira em um local com vista para o mar.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: . "Família linda! Que Deus abençoe grandemente, amo acompanhar vocês, e torço por você, por vocês"; "Bruna muito querida e seu dump de amor" e "Mavie tem o sorriso encantador", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Em algumas fotos, Bruna aparece no evento que ela marcou presença neste sábado, 5, no shopping de luxo JK Iguatemi na Vila Olímpia, Zona Oeste de São Paulo.

Confira:

Neymar e Bruna participam de encontro de casais cristãos

Na noite da última terça-feira, 1, Neymar Jr. e Bruna Biancardi participaram de um encontro de casais cristãos na nova mansão do atleta, em Santos. O episódio aconteceu em meio à suposta traição do atleta à Bruna.

Os rumores dizem que ele teria participado de uma festa com garotas de programa em uma chácara em São Paulo no dia 10 de março.

A reunião foi conduzida pelo cantor gospel Daniel Berg, que compartilhou uma foto com os dois casais em seu perfil no Instagram. Confira!

