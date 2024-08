O ator Chay Suede revelou em entrevista ao Fantástico que fez um acordo com sua esposa, a modelo Laura Neiva sobre o sexo do bebê que esperam

O ator Chay Suede revelou em entrevista ao Fantástico neste domingo, 25, que fez um acordo com sua esposa, a modelo Laura Neiva, sobre o sexo do bebê que esperam. Eles, que já são pais de Maria, de quatro anos, e José, de dois, só descobrirão o sexo do terceiro filho no momento do parto.

"A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais", disse ele, que completou: "Ela falou assim: 'a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia".

Durante o papo com Eliana no quadro Aqui em Casa, o artista adiantou que o nascimento do herdeiro está previsto apenas para a primeira quinzena de novembro. Vale lembrar que Chay Suede e Laura estão juntos desde setembro de 2014 e oficializaram a união em fevereiro de 2019.

Vilão em Mania de Você

Na vida profissional, Chay Suede encara um novo desafio: ele vai viver o vilão da nova novela das nove da TV Globo, Mania de Você, escrita por João Emanuel Carneiro. Ainda durante o papo com Eliana, o ator adiantou detalhes do personagem, que é um rapaz abandonado pela mãe, Mércia (interpretada por Adriana Esteves), e criado por Nahum (interpretado por Ângelo Antônio).

“Ele não é saudável. Ele tem uma mente doente. Eu sinto, pelo menos, que o público que acompanha novela -- e eu sou público que acompanha novela, eu sou noveleiro demais -- eu sinto que o público gosta de personagens precisos, ainda que seja pra odiá-los, sabe?”, disse o ator.

A trama tem data de estreia marcada para 9 de setembro e se passa em Angra dos Reis. Por isso, o elenco passou quase um mês no local para a preparação dos personagens. “Acho que essas viagens que acabam acontecendo no início das novelas, elas servem muito pra amalgamar esse time e pra colocar a gente num mesmo tom”, detalhou.