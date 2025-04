Médico explica diagnóstico incurável de Renata Capucci: 'Uso de medicações'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy fala sobre o diagnóstico de Renata Capucci e como a jornalista pode se adaptar ao cotidiano com os sintomas

Na última semana, Renata Capucci (51) usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo a respeito da doença de Parkinson. Há sete anos, quando atuava como apresentadora do Popstar, na Globo, a jornalista recebeu o diagnóstico incurável. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy fala sobre os sintomas e como a comunicadora pode se adaptar ao cotidiano mesmo com a doença.

"A doença de Parkinson geralmente se manifesta por uma tríade principal de sintomas: o tremor de repouso, a bradicinesia (lentidão) e a rigidez. Caso o paciente comece a sentir algum desses sintomas, mesmo discretamente, deve procurar o neurologista para realizar uma avaliação", indica.

Apesar disso, o neurologista aponta que os pacientes podem sofrer algumas limitações conforme cada caso: "De acordo com a intensidade dos sintomas, o paciente precisará conviver com as limitações motoras, necessitando de fisioterapia e terapia ocupacional para realizar as atividades do dia a dia, além das medicações que aliviam os sintomas".

"O tremor geralmente é um dos sintomas mais visíveis, mas que muitas vezes no início não causam tanta incapacidade quanto a rigidez e a bradicinesia, que deixam o paciente mais 'preso' em relação à movimentação natural. Existem vários outros tipos de tremor, mas o tremor típico do Parkinson ocorre geralmente quando o paciente para de se movimentar, estando ausente quando um movimento está em curso", destaca.

"Durante a evolução da doença de Parkinson, a característica do tremor pode se modificar, ocasionando também durante a movimentação, dificultando o manuseio de objetos", acrescenta. Dr. Sergio Jordy também esclarece que a doença de Parkinson não tem cura, mas que há formas de amenizar os sintomas.

"Não há cura, infelizmente, para a doença de Parkinson. Ela faz parte das doenças degenerativas nas quais a evolução para a incapacidade é contínua, mas os sintomas podem ser dirimidos com o uso de medicações que suprem a falta da substância que é perdida com a morte dos neurônios da substância negra, progressivamente no caso é a dopamina", aponta.

"As medicações que temos disponíveis promovem o aumento da concentração da dopamina, além disso, existe o tratamento cirúrgico com implante de estimuladores que visam melhorar os sintomas. Além de fisioterapia, terapia ocupacional, entre outros", finaliza.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dra. Mariana Moscovich | Neurologista (@descobrindoparkinson)

Leia também: Renata Capucci rasga elogios a Eliana em primeira entrevista na Globo