A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para falar sobre o nascimento do seu segundo filho, após Virginia dar à luz a José Leonardo

Nesta segunda-feira, 9, a atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para falar sobre o nascimento do seu segundo filho, após Virginia dar à luz a José Leonardo. Nos stories do Instagram, a artista mostrou seu barrigão de 9 meses de gravidez e comentou sobre a espera pelo bebê Vicenzo.

"Eu recebi uma enxurrada de mensagens, muitas mesmo, falando: 'Até o filho da Virginia nasceu...'. Aliás, meu Deus, o que que é aquilo? Meu Deus, coisa mais gostosa dessa vida, gordinho, af Maria, lindo de morrer, lindo de viver...". "Vocês [estão perguntando]: 'Cadê Vicenzo?'. Cadê, neném?", disse a atriz.

Casada com o empresário Igor Raschkovsky, ela espera o segundo menino, o pequeno Vicenzo, e já é mãe de Antonio Enrico, nascido em novembro de 2020.

Na reta final da gravidez, Sthefany Brito compartilha como está sua dilatação

Na última quinta-feira, 5, Sthefany Brito atualizou os seguidores sobre a reta final de sua gestação. Próximo a completar 40 semanas, a atriz compartihou nas redes sociais que começou o processo de dilatação para entrar no trabalho de parto.

Nos Stories do Instagram, a atriz deu mais detalhes sobre este momento. "Estou com 1cm de dilatação e ele está um pouco mais baixo. Não é grandes coisas, do Enrico eu fiquei com 2 ou 3 de dilatação durante três semanas, não evoluiu nada", disse Sthefany, que também contou que, segundo sua médica, as contrações de treinamento já começaram.

Em outro momento, Sthefany Brito revelou que seu marido, o empresário Igor Raschkovsky, está preocupado em relação à chegada do caçula. "Vamos descobrir juntos como é ser pais de dois", confessou ela.

"O Igor está mais preocupado em como é que vai ser esse início [risos]. Mas ele é muito parceiro, chega junto, quando precisa pega para ele a responsabilidade, é paizão", afirmou Sthefany Brito, em entrevista à Revista CARAS.