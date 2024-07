SBT abre o jogo sobre fim de novelas infantis; confira

Em contato com a CARAS Brasil, o SBT esclarece sobre futuro de suas novelas e responde rumores do fim da teledramaturgia infantil na emissora

O SBT lançou mais uma teledramaturgia infantojuvenil, A Caverna Encantada, nova novela da emissora estreou na última segunda-feira, 29. Depois do primeiro episódio, começaram rumores de que o canal de Silvio Santos (93) abandonaria de vez as tramas voltadas para o universo das crianças, será que essa informação é verdade? Saiba mais.

Procurado pela CARAS Brasil, o SBT nega que está insatisfeito com a teledramaturgia infantojuvenil. A emissora reforça que não procede a informação de que A Caverna Encantada deve ser a última novela voltada para esse universo.

Sobre os rumores de que a emissora não vai mais investir nas novelas com contéudo infantojuvenil, o SBT menciona que essa afirmação não é verdadeira! Logo, fica evidente que o canal deve continuar à produção da teledramaturgia infantil.

Segundo Dados do Kantar Ipobe Media, em seu primeiro capítulo, A Caverna Encantada marcou 4,2 pontos de média na região metropolitana de São Paulo. Isso representa um crescimento de 4% de audiência com relação as últimas quatro segundas-feiras.

PARA FAMÍLIA TODA!

Na última semana, a CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela e conversou com Íris Abravanel (75), autora de A Caverna Encantada. A esposa de Silvio Santos confessou que suas telenovelas não são apenas para crianças ou adolescentes, seu compromisso é com toda a família.

"Eu diria que é uma novela para família porque nós falamos muito com os pais e com os responsáveis pelas crianças. É uma novela para família, a gente não pode dizer que é infantil e nem infantojuvenil, porque eu acho que está atingindo a família, porque eles estão tendo esse prazer em assistir com suas crianças", declarou Íris Abravanel.

Daniela Beyruti (48), a vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos, também afirmou que as novelas da emissora não são infantis, mas sim para toda a família brasileira: "Elas não tem idade as nossas novelas, elas são para entrar na casa das pessoas e gerarem conversa". Confira relato completo.

