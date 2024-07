Filha de Silvio Santos reforça compromisso do SBT com teledramaturgia: ‘Uma dificuldade’

A CARAS Brasil participou da coletiva de 'A Caverna Encantada'; a vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, falou sobre novela

O SBT se prepara para o lançamento de mais uma obra em sua teledramaturgia, A Caverna Encantada, com estreia marcada para o dia 29 de julho, próxima segunda-feira. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela onde Daniela Beyruti (48), a vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos (93), reforça o compromisso do canal com tramas que possam unir as famílias: "Uma dificuldade".

Segundo Daniela Beyruti, as novelas do SBT não são apenas infantojuvenis, mas são um conteúdo para todos os membros da família. Atualmente, por conta das redes sociais, muitas pessoas estão se distanciando de seus familiares, por isso a emissora de Silvio Santos tem uma preocupação em unir esses laços e gerar proximidade.

"As nossas novelas ela servem para gerarem conversas dentro das casas, para fazer com pessoas, não são necessariamente infantil ou infantojuvenil, possam assistir uma novela leve, uma novela que entra dentro da nossa casa. Ela une famílias, ela une pessoas para assistirem junto", declara.

A vice-presidente do SBT afirma que o conteúdo das novelas da emissora são abrangentes para dialogarem com toda a família e não se restringem apenas ao público infantil ou infantojuvenil. Esse é um compromisso do canal.

"Elas não tem idade as nossas novelas, elas são para entrar na casa das pessoas e gerarem conversa. Hoje em dia a gente vê uma dificuldade de pais conversarem com os seus filhos, justamente por conta das redes sociais. É um distanciamento que está tendo das pessoas de uma forma geral, isso não é segredo para ninguém", afirma.

DISNEY BRASILEIRA

A filha de Silvio Santos menciona o compromisso e desejo da emissora de se tornar uma Disney no Brasil. Daniela Beyruti analisa que as novelas do SBT já são sucesso entre as plataformas de streaming e celebra essa conquista.

"É simbólico para nós, eu falo por mim, estar no Disney Plus, a gente tem um desejo de ser uma Disney no Brasil. Quando a gente olha as nossas novelas sendo uma das mais assistidas na Netflix, sendo sucesso no Youtube, na Amazon Prime, agora na Disney Plus, [mostra] que a gente está conseguindo".

"A Disney queria nossa novela sem saber qual seria o título, história, ela queria nossa novela porque era uma novela do SBT! A gente conseguiu já essa marca, um carimbo nas nossas novelas, um carimbo de qualidade!", finaliza Daniela Beyruti.

