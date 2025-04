Gugu Liberato completaria 66 anos; apresentador fez faculdade com ajuda de Silvio Santos

Gugu Liberato iniciou carreira na televisão após enviar cartas com sugestões de programas para Silvio Santos e conquistar amizade do veterano do SBT

No dia 10 de abril, o apresentador Gugu Liberato completaria 66 anos. Gugu morreu em 2019, aos 60 anos, após sofrer uma queda acidental em sua casa. Estrela de diversos programas da TV aberta, o apresentador conseguiu oportunidade na televisão e fez faculdade de jornalismo com a ajuda de Silvio Santos (1930-2024).

De fã a apresentador

Gugu nasceu em 1959, em São Paulo, filho caçula de imigrantes portugueses. Desde cedo, se mostrou fascinado pelo universo televisivo e, ao invés de apenas assistir, decidiu tentar participar. No início da adolescência, começou a enviar cartas a Silvio Santos com sugestões de brincadeiras e formatos para o Domingo no Parque.

As ideias chamaram a atenção do veterano, que convidou o jovem para ser assistente de produção, função onde Gugu teve a oportunidade de crescer nos bastidores da televisão. O jovem até tentou cursar odontologia, mas logo abandonou os estudos para se dedicar ao jornalismo, incentivado por Silvio Santos.

Com talento nato para a televisão, passou de bastidores para a frente das câmeras, apresentando programas que se tornariam referência, como Viva a Noite, Sabadão Sertanejo e, claro, o inesquecível Domingo Legal.

Relação com Silvio Santos

Em 1987, Gugu chegou a assinar contrato com a Rede Globo. A notícia abalou Silvio Santos, que procurou pessoalmente Roberto Marinho para negociar a permanência do apresentador no SBT. O resultado foi uma proposta milionária: Silvio ofereceu a Gugu grande parte da programação dominical e multiplicou seu salário por dez.

Esse episódio virou uma lenda nos bastidores da TV. Também foi nesse momento que Gugu assumiu o Domingo Legal, enfrentando o Domingão do Faustão em uma das maiores disputas da televisão brasileira.

Despedida

Em 2009, Gugu deixou o SBT e assinou com a Record TV. Com salário milionário, comandou o Programa do Gugu e mais tarde assumiu outros formatos, como o Power Couple Brasil e o Canta Comigo. Esta última atração, inclusive, foi seu último trabalho antes do trágico acidente que o vitimou.

Em novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto realizava um reparo no sótão. O acidente doméstico o levou ao hospital em estado gravíssimo. Na queda, o apresentador bateu a cabeça, o que causou sua morte encefálica, confirmada apenas dois dias depois.

Mesmo fora do SBT, Gugu nunca rompeu de fato os laços com Silvio Santos. Segundo o diretor Homero Salles, do documentário Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro (2024), Gugu teria iniciado conversas com o dono do Baú para retornar à emissora que o lançou um mês antes de sua despedida inesperada.

