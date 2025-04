Globo anuncia nova integrante do sofá de Eliana no Saia Justa

O GNT anunciou nesta sexta-feira, 11, a nova integrante do programa Saia Justa, do GNT, que se junta a Eliana, Bela Gil e Tati Machado

A atriz Erika Januza foi anunciada nesta sexta-feira, 11, como a nova integrante do programa Saia Justa, do GNT. Na nova temporada, que tem estreia programada para o dia 30 de abril, ela se junta a apresentadora Eliana, a chefBela Gil e a jornalista Tati Machado.

“Eu estou muito honrada em sentar neste sofá a partir de agora. Mulheres muito inspiradoras passaram por ele e me sinto muito realizada por me unir a esses nomes. O Saia é um espaço de conversa, de debate, de muita troca. E eu quero contribuir bastante para esses diálogos propostos pelo programa", afirmou Erika em comunicado enviado à imprensa.

E complementou: "Venho de um momento em que tenho realizado muitos sonhos. Esse é mais um deles. É uma alegria compartilhá-lo com mulheres como a Eliana, a Tati e a Bela Gil. Que venha uma linda temporada de muita conversa e troca pela frente”.

A atriz, que esteve no elenco de tramas como Amor de Mãe (2019) e O Outro Lado do Paraíso (2017), apareceu recentemente no GNT. Ela apresentou o Rainhas Além da Avenida, no qual entrevistou as rainhas das escolas do Grupo Especial dos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Licença maternidade de Tati Machado

Grávida pela primeira vez, Tati Machado está confirmada na nova temporada, mas se afastará durante o período da licença maternidade. O bebê está previsto para nascer em junho. "ErikaJanuza se junta a mim, Bela Gil e Tati Machado, que daqui a pouco sai de licença maternidade para ter o Rael, para termos encontros que prometem todas as noites de quarta-feira”, contou Eliana.

