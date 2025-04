Roberto Justus encanta ao posar com a esposa e a filha caçula: 'Com elas'

Em suas redes sociais, Roberto Justus posou sorridente ao lado da esposa Ana Paula Siebert e da filha Vicky, de quatro anos

Em suas redes sociais, Roberto Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Neste domingo, 13, o empresário aproveitou o tempo livre para curtir bastante a companhia da esposa Ana Paula Siebert e da filha Vicky, de quatro anos.

O famoso posou sorridente ao lado da família e a pequena ainda estava segurando uma boneca nas mãos. "Almoço com elas", escreveu ele na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Lindos", disse uma internauta. "A Ana Paula Siebert já é vovó", brincou outra, fazendo referência à boneca de Vicky. "A Vicky deve ser uma menina tão doce e divertida", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Look estiloso

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de quatro anos, impressionou ao escolher seu look sozinha para ir à escola na terça-feira, 08. Estudando no mesmo colégio americano que a irmã e as sobrinhas, a pequena surpreendeu com seu estilo.

Seguindo os passos da mãe, a herdeira caçula do empresário mostrou seu bom gosto ao escolher peças neutras e com desenho da Hello Kitty para estudar. Vicky Justus então apostou em uma saia preta, meias da mesma cor e deu um toque especial com a camiseta da personagem, além de sapatos cheios de atitude.

No cabelo, a pequena ainda colocou um laço da Hello Kitty. "O look de hoje da escola", postou a mamãe orgulhosa. "Se admirando (ps.: ela que monta os looks)", contou a influencer sobre a menina.

Ainda na terça-feira, 08, em seus stories, Ana Paula Siebert revelou o motivo de não deixar Vicky Justus ter sua própria marca de roupa. Participando de alguns desfiles infantis, a pequena já recebeu convites para ter sua linha de produtos.

Leia também: Neto de Roberto Justus ganha festa luxuosa para celebrar os sete anos de vida