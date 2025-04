MC Daniel revela que descoberta de diagnóstico mudou sua vida

MC Daniel explicou que a mudança de alguns hábitos melhoraram sua vida após receber o diagnóstico: 'Gostaria de falar disso'

MC Daniel usou as redes sociais neste domingo, 13, para conversar com o público a respeito de um assunto pessoal. O artista, que costuma compartilhar momentos de sua vida com os fãs, revelou que há dois meses recebeu o diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) .

Em uma sequência de vídeos, o cantor explicou que muita coisa melhorou em sua vida desde que descobriu a condição, caracterizada por sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade. MC Daniel ainda contou que a mudança de alguns hábitos também tem o ajudado bastante no dia a dia.

"Há dois meses atrás eu fui diagnosticado com TDAH, Transtorno do Déficit de atenção com hiperatividade. Fui a um psiquiatra e isso mudou a minha vida , está mudando. Hoje eu sou um cara mais calmo, tenho um pouco mais de clareza das coisas que me atrapalhavam antes, e eu gostaria de falar disso para vocês", iniciou o famoso.

"Acordar cedo e dormir cedo tem sido muito bom para mim. Quando eu durmo cedo, eu acordo cedo e consigo fazer exercício físico. Todo mundo é dependente de exercício físico, se você não fizer, se estressa mais, tem mais dificuldade para pensar, menos oxigênio no cérebro, bombeia menos sangue. A probabilidade de ter mais doença, é óbvia", continuou.

Em seguida, o ex-participante da ‘Dança dos Famosos’ ressaltou que realizar exercícios físicos o acalmam. "Me faz pensar melhor, reorganiza meu pensamento. Todo dia de manhã eu escuto alguma coisa sobre Deus ou sobre a vida, para me ajudar. [...] Banho gelado e contato com o sol faz muito bem para quem tem TDAH. Tem que mudar nosso hábitos", concluiu ele.

Na legenda, MC Daniel acrescentou: "Você precisa ser sua prioridade, tem que cuidar do seu corpo, se você não cuida da sua saúde você vai ter que cuidar da sua doença".

MC Daniel revela diagnóstico de TDAH - Reprodução/Instagram

MC Daniel se emociona ao levar avós para dia de compras

Recentemente, MC Daniel levou os avós e a mãe para um dia de compras e se emocionou ao poder proporcionar esse momento para a família. Bastante ativo na internet, o cantor compartilhou o momento com os fãs através de suas redes sociais.

"Vim trazer meu avô, minha avó para comprar roupas, e minha mãe. E eles me deixam tudo com vontade de chorar, porque eles não me pedem nada. Nem minha mãe, nem meu avô, nem minha avó. Um tempo atrás, isso era um bagulho muito distante, tá ligado? E aí hoje, pô, poder trazer eles para pegar roupa... é um bagulho que não dá nem para acreditar", disse ele.

O artista também mostrou os avós provando algumas roupas. "A alegria no olhar deles. Pensar que um tempo atrás isso era impossível. Obrigado, meu Deus, por me permitir cuidar de quem cuidou de mim a vida inteira", declarou.

Leia também: Após o nascimento de Rás, MC Daniel e a noiva revelam rotina de casal