Flávia Alessandra celebra Dia do Beijo com Otaviano Costa: 'Beijem muito'

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra compartilhou um vídeo com Otaviano Costa para celebrar o Dia do Beijo. Confira!

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Neste domingo, 13, é celebrado o Dia do Beijo e a atriz fez questão de comemorar. A famosa publicou um vídeo em que mostra diversos momentos de carinho com o marido Otaviano Costa.

"Entre tantos beijos, os nossos sempre contam a melhor história. Hoje, amanhã e sempre, my love… Feliz dia do beijo! Beijem muito", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Mais um dia difícil na vida do solteiro", brincou uma internauta. "Sempre achei lindo o tanto que ele idolatra e é apaixonado nela", disse outra. "Aquele casal que a gente gosta de ver", escreveu uma terceira.

Flávia Alessandra está confirmada para interpretar Sandra em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Filha de Flávia Alessandra critica moda

Filha da atriz Flávia Alesssandra, a atriz Giulia Costa, de 25 anos, criticou o retorno das calças de cintura baixa à moda e classificou a volta como um "desrespeito". O desabafo aconteceu durante o videocast Pé no Sofá Pod, que comanda ao lado da mãe.

Em episódio recente, elas conversaram sobre as roupas que "amavam vestir, mas hoje, morrem de vergonha por ter usado".

"[Sempre] tem alguma coisa que lá atrás você colocou e, hoje, fala: 'Não me vejo'. Eu, por exemplo, tive o momento balonê e, hoje, não me vejo mais, e calça baggy de cintura alta, que é tudo junto", disse.

Giulia, por sua vez, citou as peças de cintura baixa como exemplo de tendência fashion que considera gordofóbica. "Cara, sério, porque fazem isso? É um desrespeito com quem tem quadril, é a moda gordofóbica voltando com tudo. É horrível cintura baixa".

A filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo (1992–2002) ainda disse que não se sente confortável em usar peças que lhe apertam. "Eu prezo muito pelo meu conforto em roupa, eu preciso estar confortável em uma roupa. Se a roupa me aperta, acho que pode ser um sinal de que não tenho uma relação muito saudável com meu corpo, pode ser um pouco disso, mas se a roupa me aperta o mínimo que seja, não consigo usar".

