Luiza Tomé se desafia em seu retorno às novelas: 'Absolutamente diferente'

O SBT se prepara para o lançamento de mais uma obra em sua teledramaturgia, A Caverna Encantada, com estreia marcada para o dia 29 de julho, próxima segunda-feira. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela e conversou com a atriz Luiza Tomé (63), que marca sua estreia na emissora de Silvio Santos (93) e revela desafio em seu retorno às novelas: "Absolutamente diferente".

Na nova novela de Íris Abravanel (75), Luiza interpretará Darlete, cozinheira do colégio interno. A atriz menciona que está muito empolgada por sua estreia no SBT, mas declara que esse personagem é completamente diferente de todos os outros que fez durante sua carreira.

"Eu estou fazendo um personagem absolutamente diferente de tudo que eu já fiz. Eu nunca fiz uma cozinheira e eu não sei cozinhar. Eu estou aprendendo agora receitas, ai eu fico fazendo comidas em casa pergunto para os meus filhos: 'Experimenta ai para mamãe, vê se está bom", revela.

Luiza Tomé reforça sua parceria com o SBT e rasgas elogios para autora da novela: "É um ambiente extremamente acolhedor, tem muito afeto, a autora é maravilhosa. O texto para você estudar é incrível", afirma a atriz.

DE VOLTA ÀS TELINHAS

A Caverna Encantada marca o retorno de Luiza Tomé a teledramaturgia brasileira. Seu último trabalho foi na TV Globo. A atriz confessa que adora fazer novelas, mas ficou afastada por conta da pandemia do coronavírus.

"Eu estou super animada, super feliz [em voltar], foi bom também refletir um pouco, pensar, estudar e voltar. Espero que as pessoas gostem bastante porque a Caverna Encantada é uma novela encantada e vocês vão adorar", declara.

Luiza dá um pequeno spoiler do enredo de sua personagem e confessa que tem algumas similaridades com Darlete. A atriz reforça que é uma mulher bastante religiosa: "Através do paladar, ela muda o estado de humor da pessoa [..] É uma mulher doce, ela está sempre com uma palavra amiga para quem precisa".

"É uma mulher extremamente evangélica e adoradora de Deus. Ela acredita muito Nele, assim como a Luzia também acredita muito em Deus. Eu acho que todos temos que agradecer ao cara lá de cima pela nossa existência e rezar para que o mundo seja um mundo melhor", finaliza Luiza Tomé.

