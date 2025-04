Ator de Grey's Anatomy, Eric Dane revela diagnóstico de doença degenerativa

Astro da série Grey's Anatomy, o ator Eric Dane contou que foi diagnosticado com a doença de Lou Gehrig; entenda a condição

O ator Eric Dane, de 52 anos, astro de 'Grey's Anatomy', revelou na quinta-feira, 10, que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig. A condição afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva.

Em entrevista à 'People', Dane explicou que segue trabalhando normalmente e, em breve, deve retornar para as gravações da terceira temporada da série 'Euphoria', da MAX. O artista ainda ressaltou o apoio da família e pediu para que o público respeitasse o momento delicado.

"Fui diagnosticado com ELA (esclerose lateral amiotrófica). Sou grato por ter minha querida família ao meu lado enquanto navegamos por este próximo capítulo. Sinto-me privilegiado por poder continuar trabalhando e estou ansioso para retornar ao set de Euphoria na próxima semana. Peço gentilmente que deem privacidade à minha família e a mim durante este período", declarou o famoso.

A esclerose lateral amiotrófica afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e pode levar a paralisia motora irreversível, causando incapacidade de se movimentar, falar e até mesmo respirar. A doença é a mesma que o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018) foi diagnosticado aos 21 anos.

Cantor Netinho revela que fará transplante

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, para a segunda etapa de seu tratamento contra um câncer no sistema linfático, ele contou que passará por um transplante de medula óssea.

No vídeo compartilhado, ele contou: "Bom dia, gente. Hoje é 11 de abril de 2025. Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!", explicou ele na publicação; confira mais detalhes!

