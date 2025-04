Lexa mostra a quantidade de injeções que já tomou: 'Tudo certinho'

Em suas redes sociais, a cantora Lexa surpreendeu ao mostrar a quantidade de injeções de anti coagulante que já tomou. Confira!

Em suas redes sociais, Lexasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora enfrentou um momento difícil. A artista teve uma pré eclâmpsia e passou por uma cesariana de emergência. Sua filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu três dias após o nascimento.

Desde então, Lexa tem precisado tomar injeções de anti coagulante. Neste domingo, 13, a famosa mostrou a quantidade de injeções que já tomou e contou que é preciso descartar esse lixo corretamento.

"Olha a quantidade de injeções que eu já tomei, fora as do hospital. Elas estão guardadinhas assim porque é lixo hospitalar, então fazemos tudo certinho. Temos que ter consciência com os garis e trabalhadores na área. Descartando o lixo corretamente", disse ela.

Aprendizado após a maternidade

Lexa iniciou a quinta-feira, 10, em ótima companhia! Por meio das redes sociais, a cantora revelou ao público que separou o dia para curtir a mãe, Darlin Ferrattry. Bastante alegre, a famosa explicou que passou por uma transformação após a maternidade.

Através de um vídeo, Lexa disse que passou a valorizar ainda mais alguns momentos, incluindo seu tempo ao lado de Darlin. Sofia, primeira filha da cantora com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento, em fevereiro deste ano.

"Depois que me tornei mãe, eu amo ainda mais a minha mãe. Vim buscar minha mamis para viver um dia de mãe e filha. Estou tão feliz. Depois que eu fui mãe, aprendi a amar ainda mais a minha mãe. Achei que não era possível, mas hoje em dia é um negócio de louco. Falei: 'Mãe, quero ficar com a senhora'. Já tinha combinado dias atrás para ela guardar esse dia na agenda para mim, e ela guardou", declarou ela.

Lexa, que foi internada em janeiro, deu à luz Sofia no dia 2 de fevereiro. A cantora precisou passar por um parto prematuro extremo devido a um quadro de pré-eclâmpsia, condição considerada grave e caracterizada pela hipertensão arterial.

