Rosi Campos retorna ao público infantojuvenil em nova era: 'Ligados nas redes'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Rosi Campos avalia expectativas para estreia de 'A Caverna Encantada' e confessa sobre retorno ao SBT

O SBT se prepara para o lançamento de mais uma obra em sua teledramaturgia, A Caverna Encantada, com estreia marcada para o dia 29 de julho, próxima segunda-feira. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela e conversou com a atriz Rosi Campos (70), que retorna para o público infantojuvenil e declara: "Ligados nas redes".

Com diversos papéis de sucesso na teledramaturgia brasileira, Rosi Campos roubou a cena com a personagem Tia Morgana, na série da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, personagem que até hoje em dia é lembrada. Ela revela quais são as expectativas para retornar ao público infantojuvenil e confessa que, por conta das redes sociais, o perfil dos jovens mudou muito.

"Sempre legal brincar com as crianças e vamos ver como vai repercutir, hoje em dia eles são muito ligados nas redes sociais, são muito modernos, eu já sou da fase antiga. Eu acho que as crianças vão gostar muito e já estão respondendo muito legal a tudo que a gente está vendo por ai", avalia.

Apesar do enredo da trama, a autora da novela, Íris Abravanel (75), reforça que essa não é uma trama voltada para apenas para o público infantojuvenil, seu compromisso é escrever uma obra para unir todas as famílias.

BOM FILHO A CASA TORNA

Rosi Campos permaneceu por longos períodos na TV Globo, mas retorna ao SBT cerca de 35 anos depois como Shirley Ramos em A Caverna Encantada. Ela menciona que as expectativas são grandes e celebra parceria com o canal de Silvio Santos(93).

"Eu acho que a novela vai ser um grande sucesso. A Íris realmente tem uma mão especial para trabalhar com esse nicho que o SBT sempre escolheu para escrever e temos um elenco divertidíssimo. Os personagens são muito bons, cada um com uma história divertida", finaliza a atriz.

