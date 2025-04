BBB 25: No paredão, Renata chora ao analisar trajetória: 'Não sei se fiz certo'

Enfrentando o 16º paredão do BBB 25, Renata desabafou com um brother a respeito de tudo o que viveu no reality show

Dia tenso para Renata no BBB 25! A sister, que enfrenta o 16º paredão da temporada contra Vitória Strada e Vinicius, fez um breve desabafo neste domingo, 13, a respeito de sua longa trajetória dentro do reality show da TV Globo.

Em conversa com João Pedro no Apê do Líder, Renata se emocionou ao recordar tudo o que viveu no confinamento nos últimos três meses. "Eu me joguei em tudo aqui. Fui de cabeça, corpo e alma. Sem medo, se errar, eu peço desculpas", iniciou ela.

"Se for para fazer prova e dar o meu melhor, eu dou o meu melhor, não desisto, vou até o meu limite. Fui para as minhas lutas, fiz tudo o que tinha que fazer", completou a sister, sem conseguir segurar o choro. João Pedro, por sua vez, tentou consolar a amiga.

"Cansa, né, Renata? Todo mundo sabe que você fez isso aqui de corpo e alma, como todo mundo fez também. O jogo é individual agora. Se você está com o seu coração em paz, que você fez certo, pronto", disse o brother. "Eu não sei se eu fiz certo, não", brincou a bailarina.

"A única paz que eu tenho é que Deus conhece meu coração e sabe que eu não sou orgulhosa, se eu tiver que pedir desculpas, eu peço, se eu estiver errada, eu conserto. Isso, eu não tenho problema... Eu estou tentando a toda hora vibrar energia boa, felicidade. Para não me deixar abalar", concluiu Renata.

Vale lembrar que o participante mais votado no 16º paredão deixará a casa do BBB 25 na noite deste domingo, 13, logo após a exibição do 'Fantástico'. O reality show, que já está em sua reta final, termina no próximo dia 22.

No Quarto Nordeste, Renata chora enquanto arruma a mala #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/6aGpLhHDoJ — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2025

Vitória Strada critica fala de brother

Os brothers restantes do BBB 25 ganharam uma festa Pool Party na noite de sábado, 12, para celebrar o Top 7 do reality show da TV Globo. Ao longo do evento, Vitória Strada analisou a formação do 16º paredão, do qual ela foi indicada direto por João Pedro.

Em conversa com Diego Hypolito, a sister recordou o discurso realizado pelo líder e criticou a justificativa do adversário sobre possuir um 'embate direto' com ela. "Ontem, quando o João Pedro falou 'porque ela é meu embate direto' me deu vontade de dizer: 'porque você que quis, né?'. Porque eu nunca procurei absolutamente nada com ele desde o início", declarou a atriz.

"Foi, tipo assim, ele encasquetou comigo e eu devolvi. É muito louco como tem coisas que se formam aqui e você vai esquentando, também para no final não se comprometer com outras pessoas, sabe?", completou Vitória Strada. Diego, por sua vez, concordou: "Não tem jeito, nós fomos os escolhidos deles. Não tem muito o que fazer", concluiu o brother.

