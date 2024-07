Íris Abravanel busca unir famílias com nova novela: 'Cenas da vida real'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Íris Abravanel que avalia trajetória como autora e adianta novidades de 'A Caverna Encantada'

A autora de novelasÍris Abravanel (75) se prepara para lançar mais um sucesso na teledramaturgia infantojuvenil do SBT: A Caverna Encantada, com estreia marcada para o dia 29 de julho, próxima segunda-feira. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela e conversou com a esposa de Silvio Santos (93). Ela reforça que seu compromssio é unir famílias com seus trabalhos e declara: "Cenas da vida real".

São mais de 15 anos como autora de novelas, mas Íris revela que começou de uma maneira inesperada, quando o SBT decidiu retornar com seu núcleo de teledramaturgia. Desde então, ela tem emplacado diversos sucessos dentro da emissora.

Dedicada a obras infantojuvenis, Íris reforça que suas telenovelas não são apenas para crianças ou adolescentes, seu compromisso é com toda a família: "Eu diria que é uma novela para família porque nós falamos muito com os pais e com os responsáveis pelas crianças".

"A gente pode passar muita informação para eles [pais], e de situações que, as vezes no dia a dia, eles nem sabem lidar com seus filhos. É uma novela para família, a gente não pode dizer que é infantil e nem infantojuvenil, porque eu acho que está atingindo a família, porque eles estão tendo esse prazer em assistir com suas crianças", declara.

CENAS DA VIDA REAL

Com relação à sua trajetória como autora de novelas, Íris Abravanel menciona que sempre gostou de trabalhar com crianças, por isso tem prazer de escrever teledramaturgia voltada para as famílias brasileiras. Além disso, ela reforça o compromisso do SBT.

"Sempre gostei de trabalhar com crianças, eu fui professora do ensino fundamental e é um prazer enorme trabalhar com criança, esse elenco também está sensacional. É muito gratificante, até porque nós temos gerado muitos empregos, isso tem sido muito gratificante para todos nós do SBT, e todos aqui somos todos iguais, quase uma família e é um privilégio poder trabalhar aqui", compartilha.

A autora revela que sua grande inspiração para o próximo trabalho é a realidade: "Me inspiro na vida real, na minha vida, no meu passado, na vida da minha família, dos meus netos, dos meus amigos. A minha grande inspiração é a vida!".

"Tem um pouquinho de cada um. Eu pego um pouquinho de cada coisa, muitas cenas são cenas da vida real. Eu também me inspiro em livros. É uma realização poder fazer isso, transformar em realidade aquilo que a gente imagina para nossas crianças e famílias", finaliza Íris Abravanel.

