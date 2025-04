Médico faz alerta sobre caso de Romana Novais após complicação: ‘Danos reais’

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto explica inflamação sofrida pela médica e influenciadora Romana Novais, esposa de DJ Alok

A médica e influenciadora digital Romana Novais (34) usou as redes sociais para relatar uma inflamação nos olhos após realizar um procedimento estético nos cílios. Segundo a esposa de DJ Alok (33), o quadro foi tão intenso que precisou interromper sua rotina de trabalho e buscar ajuda médica especializada. O caso serve de alerta para uma condição conhecida como ceratite química, que pode evoluir com sérias consequências para a visão.

Em entrevista à CARAS, Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto detalha o assunto: “O que aconteceu com a Romana é um exemplo de como acidentes com produtos químicos, mesmo em ambientes considerados seguros como clínicas de estética, podem causar danos reais aos olhos”.

Segundo o especialista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da clínica Prisma Visão, ceratite é uma lesão na córnea, a parte transparente na frente do olho responsável por focalizar a visão. Já a ceratite química ocorre quando a córnea entra em contato com substâncias irritantes como solventes, produtos de limpeza, desinfetantes, ácidos ou bases.

Ainda de acordo com o médico, a inflamação costuma se manifestar rapidamente após o contato com a substância: dor, vermelhidão, lacrimejamento intenso, embaçamento e piora da visão estão entre os sintomas mais comuns. “É essencial lavar os olhos imediatamente e de forma abundante com água corrente ou soro fisiológico por pelo menos 10 minutos. Se estiver usando lentes de contato, retire-as na hora”, orienta Hallim. “Essa lavagem deve ocorrer antes mesmo de procurar atendimento médico, pois quanto mais tempo a substância permanecer nos olhos, maior o dano”, informa.

Quando o tratamento é tardio, a ceratite química pode deixar sequelas como úlceras corneanas, perfuração ocular, cicatrizes permanentes e até perda de visão, em alguns casos sendo necessário um transplante de córnea. “Mesmo procedimentos considerados simples, como alongamento de cílios, lifting ou tinturas, envolvem o uso de substâncias químicas que, se entrarem em contato com os olhos, podem causar inflamações sérias”, fala o especialista. “Por isso, o cuidado na aplicação e o uso de produtos apropriados para a região dos olhos é fundamental”, reforça.

Trabalhadores da indústria química, da construção civil e da limpeza estão entre os mais expostos, diz o médico, mas qualquer pessoa pode ser vítima. Quem usa lentes de contato deve redobrar a atenção. “As lentes podem reter o produto e prolongar o contato com o agente químico”, alerta Hallim.

Além de salientar o uso de equipamentos de proteção individual em ambientes de risco, o médico destaca a importância de utilizar nos olhos apenas produtos aprovados para essa finalidade e ter cautela ao experimentar novos cosméticos. “O caso da influenciadora Romana mostra que acidentes podem acontecer mesmo com pessoas acostumadas a esse tipo de procedimento. É uma lição para todos nós: olhos merecem atenção especial. Na dúvida, lave imediatamente e procure um oftalmologista. A visão não pode esperar”, finaliza o oftalmologista.

‘DOR FULMINANTE, SEVERA’

Romana Novais ressaltou que já realizou o mesmo procedimento estético outras vezes, mas nunca havia passado por esta situação. "No sábado, quando acordei e abri o olho, eu não enxergava nada. Absolutamente nada", declarou a médica.

"Quando eu abri, veio uma dor muito forte, fulminante, severa, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi dilacerante, parecia que estava corroendo meu rosto. Estava tudo embaçado, não conseguia nem olhar no espelho", continuou ela.

