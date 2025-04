Nadja Haddad fala sobre sua saída e volta ao Bake Off Brasil: ‘Foi de surpresa’

Dispensada do programa, a apresentadora Nadja Haddad afirma que a decisão veio no momento certo por conta da gravidez; confira!

A apresentadora Nadja Haddad, 44 anos, foi pega de surpresa ao receber o comunicado sobre sua saída do Bake Off Brasil, exibido pelo SBT. Ela esteve à frente do reality de confeitaria por sete temporadas antes de ser desligada, no início de 2024. No entanto, ela retorna ao comando da atração ainda este ano, na décima primeira temporada.

Inicialmente, o programa chegou a ser cancelado, mas posteriormente a emissora reconsiderou e optou por seguir com a produção da décima temporada. O contrato de Nadja é por obra, e ela só tornou a gravidez pública algumas semanas depois, já no quarto mês de gestação.

“Foi de surpresa. Estava muito envolvida na época com a minha gestação, só que eu ainda não tinha divulgado. E tudo se encaixou porque, se fosse ter a temporada, não ia poder participar” , comentou a apresentadora ao F5.

“Geralmente gravamos no meio do ano e a previsão de nascimento dos meus meninos era para agosto”, completou.

Além da saída de Nadja, os chefs Beca Milano e Giuseppe Gerundino também foram desligados na época. Para substituí-los, foram escolhidos Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano, por uma temporada

“Meses depois me ligaram falando que teria, sim, uma nova temporada e agradeceram pelos anos que fiquei lá. Foi uma novidade e um impacto terem um novo elenco. Não foi uma escolha minha, mas foi uma ordem divina para me dar respaldo e viver tudo que eu vivi”, afirmou a apresentadora.

Nadja encanta os fãs ao mostrar o filho

A apresentadora Nadja Haddad encantou ao compartilhar um momento com o seu filho, José, que completará um ano de vida no fim de abril. Nesta terça-feira, 08, a jornalista gravou quando o bebê comeu pela primeira vez uva e esbanjou fofura.

Sentado em uma cadeirinha, o herdeiro da comandante do Bake Off Brasil, do SBT, surgiu pronto para experimentar a fruta e deixou a mamãe orgulhosa ao aceitar o alimento. "Dia de provas uvas", contou ela ao exibir o menino.

