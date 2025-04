Sabrina Petraglia mostra fotos especiais da festa temática do filho caçula

Ele cresceu! A atriz Sabrina Petraglia celebrou o aniversário de 3 anos do filho caçula, Leo, com uma festinha em Dubai; veja

Dia de festa na casa de Sabrina Petraglia! A atriz compartilhou com os seguidores um álbum de fotos especiais da comemoração temática de aniversário do filho caçula, Leo. O pequeno, fruto de seu casamento com Ramón Velázquez, completa 3 anos neste sábado, 12.

Nas imagens, é possível notar detalhes da decoração, que contou com o tema de tartaruga, diversos balões em verde e branco, docinhos, bolo e lembrancinhas. O evento intimista, realizado na casa da artista em Dubai, nos Emirados Árabes, teve a presença dos amiguinhos de Leo.

Junto com os registros da festinha, Sabrina aproveitou para se declarar ao menino. "Eu não posso acreditar que o meu Leo, meu caçula, está fazendo 3 anos… Agora eu não tenho mais bebês em casa. Tenho crianças. Três pequenos grandes amores. Comemorar o aniversário do Leo me emociona profundamente", iniciou Sabrina na legenda.

"É um privilégio ver cada um crescendo, revelando sua própria personalidade. E o Leo… ah, o Leo é uma estrela. Ele ilumina tudo por onde passa. Tem um carisma fora do comum, um charme só dele, e isso já brilha aos três anos. Peço a Deus sabedoria e calma pra seguir criando esses três com gentileza, empatia e respeito pela natureza. O Leo me ensina todos os dias. Feliz 3 anos, meu amor!", completou a famosa.

Vale lembrar que além de Leo, Sabrina Petraglia e Ramón Velázquez também são pais de Gael, de 5 anos, e Maya, de 4. A atriz, que reside em Dubai desde 2022, passou uma temporada no Brasil para as gravações da novela 'Família É Tudo' (2024), exibida na TV Globo.

Veja as fotos do aniversário do filho de Sabrina Petraglia:

A adaptação cultural dos filhos de Sabrina Petraglia em Dubai

Após o fim da trama global Família É Tudo, Sabrina Petraglia (41) retornou para Dubai, nos Emirados Árabes, onde mora desde 2022. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz abriu o coração para falar sobre os filhos e adaptação cultural dos pequenos no país: "É rico demais"; confira o bate-papo completo!

