Virginia Fonseca impressiona ao mostrar corpão de biquíni

Em suas redes sociais, a digital influencer Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao exibir a sua boa forma de biquíni

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Neste domingo, 13, a digital influencer não deixou de ir treinar e ainda realizou os exercícios usando um biquíni verde, que ressaltou ainda mais a sua boa forma.

"Finalizando o treino com prancha. Hoje foi bem mais ou menos o treino, estou animada não", escreveu ela.

Em seguida, Virginia afirmou que pretendia tomar um sol, mas o dia estava meio nublado. Felizmente, o sol saiu e a famosa conseguiu renovar o bronze.

"Obrigada Deus", escreveu Virginia.

Tema da festa de Maria Alice

No sábado, 12 a digital influencer mostrou uma conversa que teve com a filha Maria Alice, de três anos, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe. A pequena completa quatro anos em maio e Virginia perguntou qual o tema que ela deseja para a sua festa.

"Eu perguntei e não filmei porque eu pensei que poderia ser qualquer resposta menos essa. Maria Alice, o seu aniversário está chegando. Qual vai ser o tema?", perguntou Virginia. "Do Halloween", respondeu a menina.

"Você tem certeza?", se surpreendeu Virginia. "Agora eu", interrompeu Maria Flor, de dois anos. "O seu está longe ainda, Floflo. O seu vai ser da Cinderela, não é? Mais para frente eu vou te perguntar de novo", disse Virginia, antes de voltar Maria Alice. "Mas o seu está chegando, eu preciso saber. Você quer Halloween mesmo?".

"Hallowenn por favor", respondeu Maria Alice, mostrando que não está disposta a mudar de ideia. Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de sete meses.

