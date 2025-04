Claudia Raia encanta ao mostrar momentos com o filho caçula: 'Amoroso'

Em suas redes sociais, Claudia Raia mostrou diversos momentos ao lado do filho Luca, de dois anos, e comentou um pouco sobre a personalidade do pequeno

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Neste domingo, 13, a atriz publicou várias fotos em que aparece com o filho Luca, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Na legenda, a famosa comentou um pouco sobre a personalidade do pequeno. "Cada dia mais inteligente, amoroso, bem humorado e falante! Meu coração não aguenta", escreveu a mamãe coruja.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Está um príncipe", disse uma internauta. "É o mais lindo do mundo", escreveu outra. "Ele está cada dia mais lindo", elogiou uma terceira.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e de Sophia, de 22 anos, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari.

O último trabalho de Claudia Raia na TV foi como a Emmy em Terra e Paixão, novela exibida pela Rede Globo em 2023.

Passeio

Jarbas Homem de Mello encheu as redes sociais de fofura na quarta-feira, 9, ao compartilhar um clique inédito com o filho, Luca, de dois aninhos.

O marido da atriz Claudia Raia aproveitou o dia ensolarado para curtir um momento de lazer com o herdeiro. No registro postado nos Stories, Luca aparece em um brinquedo de um parque e encanta ao posar fazendo biquinho ao lado do papai.

Recentemente, Jarbas curtiu uma viagem romântica com a esposa. O artista e a amada viajaram juntos para Sevilha, na Espanha, e a atriz compartilhou os registros do passeio em suas redes sociais e falou sobre passar um período apenas com o marido. "Moisés fugiu para namorar comigo em Sevilha", escreveu ela na ocasião.

