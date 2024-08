Cesar Tralli revela onde come sua marmita na Globo: 'Gosto demais'

Gente como a gente! Cesar Tralli revela que faz questão de levar marmita e mostra onde faz seu horário de almoço na Globo; veja

A marmita de Cesar Tralli sempre vira assunto na rede social e nesta quinta-feira, 29, o apresentador do Jornal Hoje resolveu revelar onde senta para almoçar na Globo. Em sua rede social, o jornalista postou um vídeo exibindo como é o espaço ao ar livre onde os funcionários podem fazer a pausa para se alimentar.

O esposo de Ticiane Pinheiro então mostrou que colocou seu potinho de salada e torta em cima de uma mesa perto de um jardim vertical. O comunicador falou mais uma vez sobre gostar de levar a comida de casa por achar mais saudável e prezar por isso.

"Você é do time da “Marmita na Firma”? Levanta a mão aí quem é? Eu gosto demais de trazer minha refeição pro trabalho. Terminou o JH… lá vou eu curtir meu alimento caseiro! E depois seguir firme pra Globonews", disse que almoça depois de ir ao ar e antes de enfrentar sua outra jornada de trabalho no canal fechado.

Ainda nos últimos dias, Cesar Tralli mostrou ser bem querido pelos colegadas de trabalho ao receber uma homenagem de um assistente do Jornal Hoje. Fora da redação, ele é pai coruja e encantou ao mostrar um encontro com a filha. Sorridente, Manuella ficou radiante ao ver o apresentador e os internautas viram semelhanças entre eles.

Além da herdeira, o jornalista é também "padrasto coruja" e ensaiou a valsa da festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus.

Postura de Cesar Tralli chama atenção em despedida de Silvio Santos na Globo

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, a Globo interrompeu sua programação para prestar homenagens. Substituindo William Bonner, Cesar Tralli se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento do ex-patrão.

Para quem não acompanhou, Bonner foi diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias e compartilhou o resultado positivo em suas redes sociais. Com o jornalista fora do ar, Cesar Tralli assumiu o comando do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O que ele não esperava era cobrir a morte de seu antigo chefe, já que foi funcionário do SBT. Saiba mais aqui.