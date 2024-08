Postura de Cesar Tralli chama atenção em despedida de Silvio Santos na Globo

Ex-funcionário do SBT, Cesar Tralli chama a atenção ao comandar as homenagens a Silvio Santos durante sua substituição na Globo

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, a Globo interrompeu sua programação para prestar homenagens. Substituindo William Bonner, Cesar Tralli se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento do ex-patrão.

Para quem não acompanhou, Bonner foi diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias e compartilhou o resultado positivo em suas redes sociais. Com o jornalista fora do ar, Cesar Tralli assumiu o comando do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O que ele não esperava era cobrir a morte de seu antigo chefe, já que foi funcionário do SBT.

Após a confirmação do falecimento de Silvio Santos, a Globo anunciou o cancelamento de parte da programação. Cesar Tralli e Renata Vasconcellos passaram a conduzir as homenagens ao apresentador, recebendo diversos convidados, como Fábio Porchat, Angélica e Luciano Huck e também realizando conversas à distância com Eliana e Pedro Bial.

🚨ATENÇÃO: O Jornal Nacional começou mais cedo, às 15h da tarde, para fazer a cobertura da morte de Silvio Santos.



Cesar Tralli e Renata Vasconcellos foram escalados para trazer as informações na TV Globo. pic.twitter.com/uJhWC9RESO — CHOQUEI (@choquei) August 17, 2024

Além de conduzir as entrevistas, Tralli aproveitou a ocasião para relembrar os bastidores de seu primeiro emprego no ‘Aqui Agora’ do SBT. Apesar de ter trabalhado por lá por apenas um ano, ele compartilhou suas memórias com o apresentador falecido: "Fiquei um ano lá. O SBT era na Vila Guilherme, uma era bem urbana”, ele relembrou.

“Era uma área que alagava muito, e quando alagava o Silvio Santos mandava distribuir bote para poder entrar e sair da emissora de tanta água", Tralli relembrou enquanto dava risada e exaltou o legado do apresentador ao vivo. Nas redes sociais, sua postura diante do ocorrido chamou atenção dos espectadores e acumulou elogios.

Agora, o César Tralli lembrou de quando trabalhou no SBT em 1991 (estreia dele na TV, antes tinha atuado na Rádio Jovem Pan e no jornal A Gazeta Esportiva). https://t.co/V4neX92mHhpic.twitter.com/O3pchx75YI — Edu Cesar (Papo de Bola) (@papodebola) August 17, 2024

“Parabéns, César Tralli”, disse uma internauta no X, o antigo Twitter. “Muito bom a Renata, o Tralli e o Porchat mais informais, rindo juntos das histórias engraçadas do Silvio Santos. Não é um desrespeito ao momento, pelo contrário, é um tom que muito provavelmente agradaria ao próprio Silvio”, escreveu mais uma. "Muito especial", disse outra.

Essa história do Tralli e seu primeiro emprego do SBT é nova. Eu não sabia. Contou ainda que quando tinha muita chuva, eram disponibilizados botes para os funcionários. pic.twitter.com/yV2RUVJnmy — Gabriel Menezes (@briel_menezes) August 17, 2024

Corpo de Silvio Santos é acompanhado por escolta ao deixar hospital:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a cobertura da Globo, o corpo do apresentador foi cuidadosamente acompanhado por escolta ao deixar o hospital. Agora, as despedidas devem ocorrer com total discrição, conforme as recomendações do eterno dono do baú.

Segundo informações obtidas pela Quem, o corpo do apresentador foi encaminhado para um cemitério reservado e exclusivo para a família. As despedidas estão previstas para ocorrer amanhã de manhã. Vale destacar que Silvio Santos optou por não ter um velório. A decisão do dono do baú será respeitada e foi avisada no plantão do SBT.