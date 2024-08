Cesar Tralli mostra reação da filha ao vê-lo e encanta: 'Cópia fiel do pai'

Em meio a uma rotina agitada de trabalho, Cesar Tralli mostra encontro com sua filha e aparência da pequena chama a atenção

O apresentador Cesar Tralli encantou ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha com Ticiane Pinheiro, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos. Nesta quarta-feira, 21, o jornalista postou um clique encontrando a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, a dupla sorridente esbanjou felicidade e amor para os seguidores do comunicador global. Além disso, a menina mais uma vez impressionou com a forte semelhança com o pai. Nos comentários os internautas não deixaram de admirar os dois.

"Papai, a cara da felicidade…", escreveu o esposo de Ticiane Pinheiro na legenda da publicação. Os fãs então deixaram recado. "Como ela é parecida com o pai, e muito lindo ver vocês assim", falaram. "A Manu além de linda é simpática igual a você Tralli", observaram. "Foto linda! Manu é a cópia fiel do pai", disseram.

É bom lembrar que Manuella Pinheiro Tralli começou na escola da irmã, Rafaella Justus, de 15 anos, nas últimas semanas. Ao chegar no colégio, ela foi recepcionada pela irmã e pelas gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Postura de Cesar Tralli chama atenção em despedida de Silvio Santos na Globo

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, a Globo interrompeu sua programação para prestar homenagens. Substituindo William Bonner, Cesar Tralli se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento do ex-patrão.

Para quem não acompanhou, Bonner foi diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias e compartilhou o resultado positivo em suas redes sociais. Com o jornalista fora do ar, Cesar Tralli assumiu o comando do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O que ele não esperava era cobrir a morte de seu antigo chefe, já que foi funcionário do SBT. Saiba mais aqui.