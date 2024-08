Cesar Tralli é surpreendido com presente personalizado no jornal: 'Boa'

Querido pelos colegas de trabalho, apresentador Cesar Tralli é surpreendido com presente personalizado de assistente; veja

O apresentador Cesar Tralli foi surpreendido por um dos assistentes do Jornal Hoje, José Lelot, com um presente personalizado. O jovem da equipe do programa global pegou o âncora de surpresa ao fazer um retrato dele em um quadro.

Mostrando-se muito simpático com os colegas de trabalho, o esposo de Ticiane Pinheiro fez questão de mostrar a imagem que recebeu e compartilhou o vídeo ganhando a homenagem do artista, que já desenhou Ana Maria Braga, Sabina Simonato, Alan Severiano e outros globais. Cesar Tralli então agradeceu o jovem e o abraçou, dizendo que a filha dele, Manuella Pinheiro Tralli, amará o desenho feito com caneta nanquim.

"Que surpresa boa! Quanto carinho no estúdio do JH… É o retrato da gentileza e da parceria. Muito obrigado, Zé", disse ele lisonjeado com o presente especial. O jornalista ainda brincou que ficou mais bonito no quadro do que na vida real.

Pai coruja, Cesar Tralli nos últimos dias encantou ao mostrar um encontro com a filha. Sorridente, Manuella ficou radiante ao ver o apresentador e os internautas viram semelhanças entre eles. Além da herdeira, o jornalista é também "padrasto coruja" e ensaiou a valsa da festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus.

Postura de Cesar Tralli chama atenção em despedida de Silvio Santos na Globo

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, a Globo interrompeu sua programação para prestar homenagens. Substituindo William Bonner, Cesar Tralli se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento do ex-patrão.

Para quem não acompanhou, Bonner foi diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias e compartilhou o resultado positivo em suas redes sociais. Com o jornalista fora do ar, Cesar Tralli assumiu o comando do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O que ele não esperava era cobrir a morte de seu antigo chefe, já que foi funcionário do SBT. Saiba mais aqui.