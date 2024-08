Ticiane Pinheiro mostra ensaio da valsa de Rafaella Justus com Cesar Tralli

Faltando poucos dias para a festa de 15 anos de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro mostra ensaio da valsa com Cesar Tralli e seu pai

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou nesta quinta-feira, 22, que aconteceu o ensaio da valsa da festa de 15 anos de Rafaella Justus em sua casa. A jovem então treinou a dança com o padrasto, o jornalista Cesar Tralli, e o avô, Fernando Pinheiro.

Muito animada, após passarem no ateliê para fazer a prova do vestido, a famosa revelou um pouquinho como foi o momento em um espaço no condomínio onde moram em São Paulo. Na companhia de uma professora, a debutante ensaiou com o apresentador da Globo e o avô.

"A Rafa já tá treinando a valsa hoje, com a Olivia, a professora dela e hoje ela vai treinar com meu pai e o Cesar", contou Ticiane Pinheiro ao gravar alguns vídeos mostrando o marido ainda de terno do trabalho ao lado de sua filha. Manuella Pinheiro Tralli também acompanhou o momento com a família.

Na última semana, Rafaella Justus levou os pais para a degustação do banquete que será servido em sua festa. A jovem ainda foi com a madrasta, Ana Paula Siebert, escolher as flores para a decoração do evento.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus.