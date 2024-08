Boninho manda recado após descobrir diagnóstico de William Bonner

Boninho e outras celebridades enviam mensagens de apoio após anúncio de diagnóstico e afastamento de William Bonner

Na última quinta-feira, 15, William Bonner anunciou seu afastamento do comando do ‘Jornal Nacional’ após ser diagnosticado pela segunda vez com Covid-19. Em suas redes sociais, o apresentador e jornalista recebeu mensagens de apoio de diversas celebridades e colegas da Globo, incluindo José Bonifácio, o Boninho.

Através de seu perfil no Instagram, Bonner comunicou seu diagnóstico de forma discreta ao compartilhar uma foto do teste com resultado positivo. Na legenda, ele usou um emoji com máscara para simbolizar a doença. Embora tenha sido vacinado anteriormente, o jornalista precisa se afastar para evitar a contaminação dos colegas de bancada.

Com o diagnóstico, Bonner recebeu mensagens de apoio de amigos nos comentários: “Se cuida”, Boninho escreveu ao saber que o jornalista contraiu a doença. “Melhoras, chefe!”, Gustavo Villani desejou. “Melhoras, querido”, Natuza Nery escreveu. “Aff que perrengue. Ore por paciência, que a saúde está certamente bem cuidada”, disse Edney Silvestre.

Vale lembrar que William Bonner compartilhou um desabafo quando foi diagnosticado com Covid-19 pela primeira vez em 2022: "Eu tenho que dar o meu testemunho porque eu peguei Covid agora, eu queria dizer o seguinte: ter recebido as duas doses de reforço fez toda a diferença para mim e para minha mulher”, contou o jornalista.

“Minha filha, de quem nós pegamos provavelmente, tinha uma só dose e foi bem mais sofrido. Que fique aqui o estímulo. Se você não tomou a sua dose de reforço, vá buscar. Se tomou só a primeira, vá atrás da segunda. Faz diferença. Eu sou a prova viva”, Bonner aproveitou sua experiência para incentivar a vacinação ao vivo no Jornal Nacional.

William Bonner acaba de retornar de férias:

Antes de revelar seu diagnóstico, o apresentador William Bonner fez uma rara aparição nas redes sociais ao surgir abraçado com sua esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. No final de julho, ela abriu um álbum de fotos do que aconteceu nos últimos dias em sua vida e exibiu momentos de carinho com o marido, que estava de férias e distante da bancada do Jornal Nacional.