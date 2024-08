Celso Portiolli aparece ao vivo após morte de Silvio Santos: 'Imaginei'

Muito abalado com a morte de Silvio Santos, Celso Portiolli aparece ao vivo e revela como fez para retornar ao palco após perda

O apresentador Celso Portiolli apareceu ao vivo no SBT neste domingo, 18, após a morte de Silvio Santos. Muito abalado, o comunicador participou mais cedo do enterro do ex-patrão e contou como fez para unir forças para aparecer no mesmo dia em frente às câmeras.

O comandante do Domingo Legal então revelou que pediu ajuda divina e também imaginou a voz do dono do baú mandando-no fazer seu trabalho. Celso Portiolli ainda relembrou como conheceu Silvio e como o empresário deu a chance de sua vida, realizando seu sonho de ser apresentador.

"Eu hoje quando acordei, fiquei pensando: 'como que eu vou fazer uma homenagem ao Silvio Santos? Como eu vou controlar estando no mesmo estúdio que ele gravava na televisão, que é dele, estacionando na vaga ao lado dele?' Primeira coisa que eu fiz foi pedir pra deus me dar força, a segunda eu imaginei uma ordem dele como tantas vezes ele me deu desafios pra fazer, às vezes duvidando ou não de mim, me motivando, imaginei a voz dele: 'vai lá e faz'. Acho que só a assim pra conseguir estar aqui hoje", falou muito emocionado.

"Por isso que hoje nós vamos celebrar a vida de Silvio Santos, o homem que nos deu tantas alegrias aos domingos, ele merece é uma honra, uma honra muito grande e um privilégio nosso ter convivido com você, a minha história com Silvio começou lá atras no começo dos anos 90, é só um pequeno exemplo que ele fez por tanta gente, eu era um garoto, um garoto que resolveu tentar a sorte, gravando um vídeo que eu mandei pro SBT", relembrou quando era jovem e resolveu gravar um vídeo com sugestões de pegadinhas.

Celso Portiolli contou que um dia antes de enviar a fita pelo correio e de uma conhecida orar por ele e pelo material, ele viu Silvio Santos falar o seguinte ditado: "Coincidências são pequenos milagres onde deus não prefere aparecer". O apresentador então contou que suas sugestões foram escolhidas e que teve a oportunidade de pedir uma chance para o empresário.

Neste domingo, 18, bem cedo, Celso Portiolli foi fotografado chegando ao cemitério para o velório do patrão. Ao retornar ao SBT, ele gravou o trajeto e compartilhou sua tristeza ao retornar ao trabalho sem seu ídolo vivo.

O Celso Portiolli tentou a todo custo entrar no SBT quando só tinha uma fita VHS e um sonho. Máximo respeito. Muito substituto do Silvio Santos. pic.twitter.com/v5SqHEhCgM — Fefa👩‍🦽MCNI 🪓 🇮🇩 (@fefascinter) August 18, 2024

Hoje é dia de homenagear! Homenagear Silvio Santos, o rei da comunicação, o nosso eterno patrão ❤️‍🩹



Que lindas palavras, Celso Portiolli!#SilvioSantos#SBTpic.twitter.com/boD4SmJUTs — SBT (@SBTonline) August 18, 2024

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.