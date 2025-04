Johnny Hooker comove com mensagem para Linn da Quebrada no Altas Horas

O cantor e ator Johnny Hooker mandou um recado especial para Linn da Quebrada antes de sua apresentação no programa 'Altas Horas'

Durante sua participação no Altas Horas, da Globo, deste sábado, 6, o cantor e ator Johnny Hooker dedicou sua apresentação à cantora e atriz Linn da Quebrada. A artista está internada em uma clínica de reabilitação desde o fim de março.

Antes de iniciar a performance, Hooker deixou uma mensagem em apoio à amiga. "Eu queria dedicar essa música a uma amiga queridíssima que eu amo, que é muito talentosa. Linn, a gente te ama, a gente te admira, a gente tá com você para o que der e vier", disse ele, que em seguida interpretou a música Caçador de Mim, eternizada na voz de Milton Nascimento.

No último dia 2, Linn da Quebrada surgiu em suas redes sociais pela primeira vez após a notícia de que ela teria sido internada para tratar problemas relacionados à sua saúde mental. A famosa não mostrou o rosto e comentou apenas sobre um livro que está lendo no momento. No entanto, ela fez questão de agradecer o carinho dos fãs nesse momento. "Primeiramente eu quero agradecer e dizer que eu estou extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho, e com a enxurrada de amor que vocês têm deixado pelas mensagens e comentários", disse ela.

Johnny Hooker retorna à atuação 10 anos após Geração Brasil

Johnny Hooker resgata suas origens na atuação em 2025. Famoso por sucessos como Flutua e Alma Sebosa, o artista rodou no ano passado o filme Narciso através do espelho, uma adaptação do clássico O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. É a primeira investida em 10 anos, quando atuou em Geração Brasil (2014) na Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a expectativa para o retorno ao mundo da atuação após anos se dedicando à música e revela detalhes do novo trabalho que tem um significado todo especial na sua carreira. "Acabei de rodar um filme como ator, voltando pra isso, 10 anos depois da novela Geração Brasil e é uma adaptação do Oscar Wilde, uma adaptação do Dorian Gray, uma versão queer, São Paulo, centro, boca do lixo, enfim, muito legal, meio que livre entre teatro e cinema", conta, animado. Veja a entrevista completa!

