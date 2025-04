Filho de Gugu Liberato revela se deseja seguir os passos do pai na TV

João Liberato, primogênito do apresentador Gugu Liberato, revelou se existe a possibilidade de seguir carreira artística nas telinhas

Ao que tudo indica, a família de Gugu Liberato (1959-2019) pode ganhar um novo comunicador. João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador, abriu o coração ao falar sobre o desejo de seguir os passos do pai na carreira artística e a possibilidade de se tornar um apresentador.

Em participação no programa 'Altas Horas', da TV Globo, João, que acompanha o mundo das telinhas desde o nascimento, lamentou não ter a chance de poder crescer profissionalmente ao lado de Gugu. O comunicador faleceu em novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico.

"A televisão fez parte da minha vida desde que sou um bebê, seria gratificante seguir os passos do meu pai, mas é uma coisa difícil, se fosse fácil, existiriam vários Serginhos [Groisman] por aí", declarou o jovem de 23 anos.

Recém-formado em Administração com especialização em Comunicação em uma universidade na Flórida, Estados Unidos, João Liberato não descartou a chance de estrear nas telinhas caso tenha oportunidade. "É uma coisa que tenho paixão em fazer, me expressar na frente das câmeras. Quem sabe um dia uma coisa dê certo", disse ele.

Vale lembrar que o primogênito de Gugu Liberato já se apresentou em alguns programas de TV, inclusive ao lado de João Silva, filho de Faustão. Além do jovem, o apresentador também é pai das gêmeas Sofia e Marina, de 20 anos atualmente. Os três herdeiros são frutos de sua união com Rose Miriam di Matteo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Altas Horas (@altashoras)

Gugu Liberato foi diagnosticado com doença grave antes de sua morte

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a Dona Maria do Céu comoveu ao revelar que seu filho tinha uma doença grave. Em depoimento no documentário Gugu, Toninho e Augusto, do +SBT, ela contou que o comunicador foi diagnosticado com aneurisma cerebral antes de sua morte.

“Ele tinha um aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura”, disse. Porém, ela não deu mais detalhes sobre o caso.

Leia também: Filha de Gugu celebra conquista nos EUA após nove anos: 'Oportunidade'