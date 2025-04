Ator nega que saída da Tia do 'Mulheres' tenha relação com apresentadora

O ator e humorista Guilherme Uzeda, intérprete da Tia, reage aos boatos de atrito com apresentadora Pamela Domingues e confirma saída do programa ‘Mulheres'

O ator e humorista Guilherme Uzeda, que é o responsável pela personagem Tia, rebateu os rumores sobre sua saída da TV Gazeta. Ele confirmou que encerrou o contrato com a emissora e sairá do programa Mulheres, exibido nas tardes do canal, na próxima semana. Porém, ele negou que sua saída tenha qualquer relação com a apresentadora Pamela Domingues.

Em uma aparição nas redes sociais, Uzeda declarou que tem uma ótima relação com Pamela Domingues e que os dois se tornaram grandes parceiros na TV. “A minha saída não tem nada a ver com a Pamela. Pelo contrário, a Tia e a Pamela formaram uma dupla muito legal. A gente bate um bolão. Então, por favor, eu sei que aqui muitos não fazem isso, mas se conhecerem alguém que faz, peçam para parar de mandar tanta vibração ruim para ela. Ela é tão legal, ela joga junto com a gente. Não tem nada a ver com ela. Foi só uma divergência de Gazeta e de Tia, eles querem uma coisa e a gente quer outra neste momento. O que eles não querem, talvez outra TV queira, ou programa queira, não sabemos ainda. Não façam isso com a Pamela, ela é muito legal”, afirmou.

O humorista também confirmou que está saindo da Gazeta por causa da falta de acordo para novos caminhos da personagem Tia. "Pelo carinho que eu e a Tia temos por vocês, resolvi gravar esse vídeo rapidinho. Sim, a notícia que saiu é verdadeira. Continuamos na Gazeta até o dia 8. Por quê? A Tia queria me levar para trabalhar junto com ela. E, para a Gazeta, isso não era possível e a gente entendeu. Cada empresa funciona de uma forma. Mas então temos que buscar nossa felicidade, não é verdade? Vamos ver se pinta alguma coisa por aí. Por enquanto, continuamos no teatro. Depois eu conto mais”, declarou.

Guilherme Uzeda fica no programa Mulheres até a próxima terça-feira, 8 de abril.

Leia também: Após rumores de brigas e confusões, personagem 'Tia' volta para o programa ''Mulheres''